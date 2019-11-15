Головна Новини
15 листопада • оновлено в 14:37
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Не дають скласти присягу!" Парубій звернувся до керівництва Ради через В'ятровича

1.3т
Читати матеріал російською

Монобільшість і голова ВРУ Дмитро Разумков штучно затягують присягу народного депутата від "Європейської солідарності" Володимира В'ятровича.

Таку думку висловив на брифінгу нардеп від фракції "ЄС" Андрій Парубій, написала пресслужба політсили.

"Вчора (14 листопада. – Ред.)ЦВК зареєструвала народним депутатом України від "Європейської солідарності" мого побратима Володимира В'ятровича. Невідкладно ЦВК передала ці документи у Верховну Раду, і вранці вони були зареєстровані в апараті парламенту", – пояснив Парубій.

Парубій звернувся до керівництва Ради через В'ятровича

Парубій звернувся до керівництва Ради через В'ятровича

Європейська солідарність

За словами нардепа, згідно із законом, після цього В'ятровичу треба лише скласти присягу.

"На превеликий жаль, голова Верховної Ради на мої звернення і прохання відмовляється сьогодні (15 листопада. – Ред.) оголосити приведення до присяги В'ятровича, апелюючи до того, що нібито не знайшли документи", – наголосив Парубій.

Він запевнив, що документи справді надійшли у ВРУ, і додав, що вважає це лише політичною позицією партії "Слуга народу" та команди президента України Володимира Зеленського.

Новини
"Одразу буду бити в ї**ло!" Майбутній нардеп В'ятрович показав "привітання" Бужанського від "Джокера"

"Це намагання сьогодні позбавити права В'ятровича приступити до своїх обов'язків як обраного українцями народного депутата України. Я хочу звернутися до керівництва ВРУ публічно, особисто до голови парламенту сьогодні невідкладно оголосити приведення до присяги народного депутата України В'ятровича", – зауважив Парубій.

Він додав, що наступне засідання парламенту відбудеться лише 2 грудня, і саме так монобільшість хоче ще на 15-17 днів відтягнути відповідний момент.

"Вони кричали на попередньому засіданні, що не допустять В'ятровича до Ради, і сьогодні вони намагаються це своє дуже сумнівне гасло втілити у життя", – підсумував нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 14 листопада, Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєстрованим народним депутатом колишнього директора Інституту національної пам'яті В'ятровича.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Особи
Андрій Парубій Дмитро Разумков Володимир В'ятрович
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
3
Смішно
2
Цікаво
8
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"избранный украинцами депутат" занял 25-е место в списке партии, набравшей 8% на выборах. Интересно, сколько человек за него голосовало?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги