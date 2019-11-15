"Не дають скласти присягу!" Парубій звернувся до керівництва Ради через В'ятровича

Монобільшість і голова ВРУ Дмитро Разумков штучно затягують присягу народного депутата від "Європейської солідарності" Володимира В'ятровича.

Таку думку висловив на брифінгу нардеп від фракції "ЄС" Андрій Парубій, написала пресслужба політсили.

"Вчора (14 листопада. – Ред.)ЦВК зареєструвала народним депутатом України від "Європейської солідарності" мого побратима Володимира В'ятровича. Невідкладно ЦВК передала ці документи у Верховну Раду, і вранці вони були зареєстровані в апараті парламенту", – пояснив Парубій.

Парубій звернувся до керівництва Ради через В'ятровича Європейська солідарність

За словами нардепа, згідно із законом, після цього В'ятровичу треба лише скласти присягу.

"На превеликий жаль, голова Верховної Ради на мої звернення і прохання відмовляється сьогодні (15 листопада. – Ред.) оголосити приведення до присяги В'ятровича, апелюючи до того, що нібито не знайшли документи", – наголосив Парубій.

Він запевнив, що документи справді надійшли у ВРУ, і додав, що вважає це лише політичною позицією партії "Слуга народу" та команди президента України Володимира Зеленського.

"Це намагання сьогодні позбавити права В'ятровича приступити до своїх обов'язків як обраного українцями народного депутата України. Я хочу звернутися до керівництва ВРУ публічно, особисто до голови парламенту сьогодні невідкладно оголосити приведення до присяги народного депутата України В'ятровича", – зауважив Парубій.

Він додав, що наступне засідання парламенту відбудеться лише 2 грудня, і саме так монобільшість хоче ще на 15-17 днів відтягнути відповідний момент.

"Вони кричали на попередньому засіданні, що не допустять В'ятровича до Ради, і сьогодні вони намагаються це своє дуже сумнівне гасло втілити у життя", – підсумував нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 14 листопада, Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєстрованим народним депутатом колишнього директора Інституту національної пам'яті В'ятровича.

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