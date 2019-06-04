"Не брати, але партнери": у Зеленського хочуть вести бізнес із Росією

Широке коло осіб із найближчого оточення президента Володимира Зеленського зацікавлене в нормалізації ділових відносин із Росією.

У першу чергу це стосується українського бізнесмена Ігоря Коломийського і його друга і бізнес-партнера, харківського мера Геннадія Кернеса, повідомили в телеграм-каналі Кремлівський беЗбашаннік із посиланням на свої джерела.

"Кернес уже заявив, що Україні не треба соромитися прямих переговорів із Росією для врегулювання ситуації на Донбасі. Він закликав покаятися в тому, що звинувачуємо один одного, знаходимо крайніх і ніколи не просимо вибачення. У квітні ми писали, що від думки Кернеса і Коломойського багато в чому залежить налаштування діалогу з Росією. Нехай не одразу "брати", але "партнери" — теж непоганий статус", — пишуть автори каналу.

За їхньою інформацією, в квітні цього року перед президентськими виборами Кернес провідував Коломойського в Ізраїлі. У компанії з бізнесменом Павлом Фуксом вони обговорювали деякі вектори майбутньої української політики.

Геннадій Кернес і Павло Фукс Цензор.НЕТ

"Кернес ні на хвилину не переривав тісні зв'язки з російською політичною та бізнес-елітою за весь час початку подій у Криму і на Донбасі. А Павло Фукс — не просто спонсор проектів Кернеса і Коломойського (наприклад, основний інвестор фармацевтичного бізнесу на Україні), але і близький друг і бізнес-партнер глави "Каро Фільм" Леоніда Огородникова (російський кінопродюсер). Тепер кейс "Донбас" здобуває новий економічний фокус. Через діалог фінансово-промислових еліт у "ЛНР" і "ДНР" з оточенням Коломойського і Кернеса вже вибудовують переговорной міст спілкування", — припустили автори каналу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Геннадій Кернес на КремльТВ назвав українських націоналістів "покидьками".

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