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18 вересня • оновлено в 09:19
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/ Політика

"Не бачу сенсу!" Гонтарева зробила несподівану заяву про політпритулок

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Екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що не має наміру поки домагатися отримання політпритулку у Великобританії.

За її словами, вона і так резидент цієї країни. В інтерв'ю LB.ua вона пояснила, що у неї є робоча віза Biometrical Resident Permit. Вона обмежена контактом на 2 роки, однак її завжди можна продовжити.

Гонтарева підкреслила, що розглядала можливість отримання політпритулку тільки теоретично.

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"Практично, я сказала, не бачу сенсу. Якби притулок давав би охорону мені і моїй родині – тоді так. Але цього, на жаль, немає. У будь-якому випадку, я перебуваю тут і завжди, якщо знадобиться, зможу це зробити. Одних тільки погроз, які лунали на мою адресу, як я раніше казала, для цього достатньо", – сказала екс-глав НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, після низки НП, Гонтарева не виключила, що їй доведеться просити політичного притулку у Великобританії.

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Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Бегут и бегут...эх...украинцы...
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филипп филипыч
филипп филипыч
пока запроса на выдачу не будет смысла и вправду нет)
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