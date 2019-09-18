"Не бачу сенсу!" Гонтарева зробила несподівану заяву про політпритулок

Екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що не має наміру поки домагатися отримання політпритулку у Великобританії.

За її словами, вона і так резидент цієї країни. В інтерв'ю LB.ua вона пояснила, що у неї є робоча віза Biometrical Resident Permit. Вона обмежена контактом на 2 роки, однак її завжди можна продовжити.

Гонтарева підкреслила, що розглядала можливість отримання політпритулку тільки теоретично.

"Практично, я сказала, не бачу сенсу. Якби притулок давав би охорону мені і моїй родині – тоді так. Але цього, на жаль, немає. У будь-якому випадку, я перебуваю тут і завжди, якщо знадобиться, зможу це зробити. Одних тільки погроз, які лунали на мою адресу, як я раніше казала, для цього достатньо", – сказала екс-глав НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, після низки НП, Гонтарева не виключила, що їй доведеться просити політичного притулку у Великобританії.

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