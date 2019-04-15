Не армія: генерал США назвав єдину силу Росії

Під час нападу на Грузію в 2008 році, у Росії не було ні стратегії, ні координації між військами. І перемогли росіяни виключно в силу своєї кількісної переваги.

Про це в інтерв'ю Єгору Куроптеву для програми "Прикордонна ZONA" заявив бригадний генерал американської армії Рональд Мангум, який працював в Грузії в 2005-2011 роки військовим радником.

"Я взагалі не сприймаю Росію як загрозу для США. Все, що є зараз у Росії ... – це ядерна зброя. Якби у них не було ядерної зброї, я не думаю, що хтось взагалі звертав би на Росію увагу", – сказав Рональд.

Рональд Мангум Кадр з сюжету

Чоловік зазначив, що в момент російської агресії, ефективність грузинської армії була високою, а дії російської армії були ганебними.

Аргументи– великі втрати російської авіації. Генерал стверджує, що росіяни літали п'яними і розмовляли один з одним, використовуючи грузинські сім-карти. Більш того, вмовляти пілотів воювати в Грузії довелося особисто президенту Росії Володимиру Путіну.

"Тому що було стільки російських літаків збито під час війни, про які ви навіть ніколи не почуєте", – сказав він.

Єгор Куроптев і Рональд Мангум Кадр з сюжету

За його словами, грузинські засоби ППО знищили 6-8 літаків ВПС РФ.

Генерал вважає, що зупинити наступ Росію змусив факт прибуття в Тбілісі американських військово-транспортних літаків С-130:

"Моя група складалася з дванадцяти або чотирнадцяти відставних американських військових, які працювали радниками при Міністерстві оборони Грузії. Нам сказали, що Міністерство оборони може бути можливою метою бомбардувань з боку Росії. Я відповів: "Зрозуміло, але це наше місце роботи. Це наша служба". І ми продовжили працювати в будівлі міністерства".

Повне інтерв'ю Рональда Мангума:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію в тому, що вона втрутилася в справи Венесуели без права на це.

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