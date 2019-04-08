Названо ім'я нового глави Одеської ОДА

Главу Одеської облдержадміністрації Максима Степанова, наказ про звільнення якого підписав президент України Петро Порошенко, замінив на посаді його перший заступник Сергій Паращенко.

Відповідне рішення прийняв глава української держави 6 квітня, передає "Думська". Паращенко на пропозицію погодився.

Однак, із огляду на той факт, що Степанов відмовився піти з посади, оскільки вважає наказ президента незаконним, новопризначений глава поки значиться виконуючим обов'язки і продовжує працювати в старому кабінеті. Відзначається, що в області фактично встановили "двовладдя".

Сергій Паращенко Думська

Максим Степанов dynamo.kiev.ua

Відзначимо, чиновники Одеської ОДА підтримали Степанова і влаштували акцію протесту в мережі проти його звільнення. Вони висловили думку, що відсторонення від посади пов'язане з невдоволенням Порошенком результами виборів по регіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня Порошенко звільнив голову Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка.

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