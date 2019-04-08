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Названо ім'я нового глави Одеської ОДА

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Главу Одеської облдержадміністрації Максима Степанова, наказ про звільнення якого підписав президент України Петро Порошенко, замінив на посаді його перший заступник Сергій Паращенко.

Відповідне рішення прийняв глава української держави 6 квітня, передає "Думська". Паращенко на пропозицію погодився.

Однак, із огляду на той факт, що Степанов відмовився піти з посади, оскільки вважає наказ президента незаконним, новопризначений глава поки значиться виконуючим обов'язки і продовжує працювати в старому кабінеті. Відзначається, що в області фактично встановили "двовладдя".

Новини
Звільнення голови Одеської ОДА: в справі сплив несподіваний нюанс

Сергій Паращенко

Сергій Паращенко

Думська

Максим Степанов

Максим Степанов

dynamo.kiev.ua

Відзначимо, чиновники Одеської ОДА підтримали Степанова і влаштували акцію протесту в мережі проти його звільнення. Вони висловили думку, що відсторонення від посади пов'язане з невдоволенням Порошенком результами виборів по регіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня Порошенко звільнив голову Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка.

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Особи
Максим СтепановПетро Порошенко
Місце
УкраїнаОдеса
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