Названа дата першого засідання нової Верховної Ради

Перше засідання Верховної Ради України IX скликання, найімовірніше, відбудеться 3 вересня.

Таку заяву зробив на брифінгу зі збереження енергетичної безпеки у вівторок, 6 серпня, представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів України Андрій Герус (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Він розповів, що деякі з нових призначень будуть озвучені на першому засіданні парламенту.

Верховна Рада bykvu.com

Чи підготували йому місце в уряді, Герус відповідати не став, однак і не спростував інформацію, сказавши, що українці дізнаються про все ближче до засідання Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що новий парламент може провести перше засідання в кінці серпня – на початку вересня 2019 року.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!