Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Названа дата першого засідання нової Верховної Ради

1.3т Читати матеріал російською

Перше засідання Верховної Ради України IX скликання, найімовірніше, відбудеться 3 вересня.

Таку заяву зробив на брифінгу зі збереження енергетичної безпеки у вівторок, 6 серпня, представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів України Андрій Герус (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Він розповів, що деякі з нових призначень будуть озвучені на першому засіданні парламенту.

Новини
Нардепам у новій Раді підвищать зарплати: хто скільки отримає

Верховна Рада

Верховна Рада

bykvu.com

Чи підготували йому місце в уряді, Герус відповідати не став, однак і не спростував інформацію, сказавши, що українці дізнаються про все ближче до засідання Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що новий парламент може провести перше засідання в кінці серпня – на початку вересня 2019 року.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Володимир Зеленський Андрій Герус
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel