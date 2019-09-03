"Наздоганяємо Росію": Портников назвав небезпеку зняття недоторканності з нардепів

Українці хочуть позбавити народних депутатів "імунітету", але це обернеться негативними наслідками – країна може скотитися в авторитарну систему керування.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що обидва українських Майдани відбулися, бо їхні лідери були недоторканні.

"Недоторканність тих, хто забезпечував політичну підтримку народного протесту – справжнісінький український феномен. Але судячи з того, що відбувається сьогодні, Україна як і раніше не випереджає, а наздоганяє Росію. Путінську Росію", – написав Портников.

Також він стверджує, що Україна може скотитися в авторитарну систему керування, яка властива пострадянським країнам.

Верховна Рада bykvu.com

"При цьому голосувати за цей авторитаризм будуть жужмом, збуджено, без поділу на фракції – щоб не звинуватили у зраді "народних бажань". Адже народ хоче скасування недоторканності, народ хоче, щоб садили всіх, народ за нас потім не проголосує! А потім цей же самий мудрий народ безуспішно чекатиме своїх депутатів на площах і дивуватиметься, куди вони поділися", – зазначив Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада на першому засіданні нової сесії схвалила законопроект про зняття депутатської недоторканності. "За" проголосували 363 народних депутати, "Проти" – 0, утримався – 1.

3 вересня у Раді знову розглянуть документ № 7203 про скасування депутатської недоторканності.

Нагадаємо, проект №7203 був внесений до Ради 8 скликання п'ятим президентом України Петром Порошенком. Детальніше, у чому особливість депутатського "імунітету" і що втратять народні обранці, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

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