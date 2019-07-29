"Назад обличчям до Москви?" Зеленському зробили попередження через люстрацію "по-новому"

Ідея президента України Володимира Зеленського про тотальну люстрацію поставила під сумніви всі старання країни за останні п'ять років піти від Росії і приєднатися до Європи.

Таку думку в своєму матеріалі для "24 каналу" висловив український журналіст Павло Казарін.

"Його ідея люстрації перелицьовує вододіл між поняттями "добра" і "зла". Протягом останніх п'яти років країна чинила опір спробам себе знищити. Заводила з штовхача прогнилу військову машину. Заново передомовлятися з Європою про саму себе", – пояснив він.

Володимир Зеленський KP.UA

Тепер же, зазначив Казарін, Зеленський вирішив люструвати всіх, хто, успішно чи ні, але намагався змінити Україну.

"Ідея тотальної люстрації від Зеленського говорить про те, що всі ці п'ять років були помилкою. Що період "2010-2014" був менш токсичним, ніж період з 2014 по 2019. Що вся остання п'ятирічка була "рухом не туди", – написав він .

На думку журналіста, в цьому сенсі риторика Зеленського мало чим відрізняється від міркувань проросійських політиків, які вимагають розвернути Україну назад обличчям до Москви.

"Люстрація може померти після парламентських – або після рішення Конституційного суду. Але заява залишиться. Відтепер це буде в Вікіпедії, в коментарях до постів, у питаннях на прес-конференції. На це будуть посилатися, це стануть коментувати, це продовжать пригадувати. Мінятиметься лише інтонація оцінки. Від президента стануть вимагати повернутися до цієї ідеї – або, навпаки, дезавуювати її", – написав Казарін.

Павло Казарін Dictaphone.org.ua

"Одні стануть просити її реалізації. Інші – публічного визнання помилки. Всі наступні п'ять років або менше. Залежно від того, скільки триватиме каденція нового президента. Зрештою, політичне довголіття в Україні – штука мінлива", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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