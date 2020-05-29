"Нав'язує свої послуги": журналісти розповіли про схеми зі щебенем брата і помічника "Юзика"

Двоюрідний брат нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова і його помічник постачають щебінь за завищеними цінами компанії, яка виграє безліч державних тендерів.

Про це йдеться в сюжеті "WatchDogs. Розслідування". За їхніми словами, у нардепа Юрія Корявченкова, який входить до транспортного комітету Верховної Ради, є двоюрідний брат Сергій Корявченков. У того ж є бізнес-партнер Сергій Доровський – засновник фірми ТОВ "Брекстон".

"У нардепа Юзика є двоюрідний брат Сергій Корявченков, у якого в Полтавській області в Горішніх Плавнях є ціла імперія з видобутку щебеню. І як тільки Юзик став депутатом, бізнес брата пішов угору. Причому в відкритих джерелах цієї інформації – немає", – йдеться в розслідуванні.

Сергій Корявченков – зліва на фотографії

Журналісти розповіли про схеми зі щебенем брата і помічника "Юзика" WatchDogs.Розслідування

За даними журналістів, за 2019 рік ця компанія поставила турецьким шляховикам "Онур" щебеню на 25 мільйонів гривень – середня ціна склала 400 гривень за тонну. Як стверджують у розслідуванні, це найдорожчий щебінь, який купувала компанія в 2019 році.

"Для порівняння, той же щебінь "Онур" закуповував по 150 гривень за тонну в Мало-Кохновському кар'єрі. Тобто, на тих же обсягах 19-го, якби "Онур" закуповував щебінь за нижчою ціною, міг би заощадити майже 15 мільйонів гривень", – відзначають журналісти.

У цьому ж сюжеті вони розповіли, що більшу частину тендерів після приходу Володимира Зеленського до влади виграють компанії "Ростдорстрой" і "Онур".

Журналісти розповіли про схеми зі щебенем брата і помічника "Юзика" WatchDogs. розслідування

Журналісти розповіли про схеми зі щебенем брата і помічника "Юзика" WatchDogs. розслідування

Також у внутрішній документації розслідувачі знайшли інформацію про ТОВ "Кар-вет". Її власник – Роман Варваров – є помічником Юрія Корявченкова у Верховній Раді на громадських засадах. Ця фірма теж співпрацювала з "Онур".

"А тепер дивіться – ТОВ, що за КВЕД займається неспеціалізованою оптовою торгівлею і не має у власності жодного транспортного засобу, за документами дивним чином надавала автомобільні послуги для "Онур". І тільки за 2019 рік таких послуг Онур знадобилося на більш ніж 84 мільйони гривень", – повідомили розслідувачі.

Крім того, за інформацією журналістів, "Кар-вет" продала компанії-побратиму "Онур" – "Онур-Тааххут" щебеню на 4 мільйони гривень, хоча за КВЕД не має відношення до видобутку каменю. Сам Роман Варваров цю ситуацію коментувати відмовився.

"Ми бачимо такого актора Юзика, який є власником гранітних кар'єрів в Україні. І за моїми даними, і те, що ми бачимо в пресі – він активно нав'язує свої послуги підрядним компаніям, які виграють тендери Укравтодору, щоб вони закуповували цей щебінь у нього", – прокоментував ситуацію ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розгорівся скандал через розмови, які "злив" у свій Telegram-канал виключений зі "Слуги народу" народний депутат Антон Поляков. Юзик на запису намагався "вирішити" вигідні справи.

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