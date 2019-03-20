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"Навіть не сяде в літак": Аваков висміяв "повернення" Саакашвілі

1.5тЧитати матеріал російською

Колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі, який оголосив про свої плани повернутися в Україну 1 квітня після проведення президентських виборів, ніхто в країну не пустить.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю Дмитру Гордону. Глава МВС назвав анонс Саакашвілі "платою за ефір".

"Піар за 300 доларів у день 1 квітня. Він вирішив, що у такий спосіб він оплатить вам час на вашому каналі. Саакашвілі навіть не сяде в літак – його не пустять, бо він має судову заборону на в'їзд в Україну", - констатував Аваков.

Відзначимо, що Саакашвілі позбавили українського громадянства і заборонили в'їзду в Україну до 2021 року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти Анатолій Гриценко пообіцяв відновити українське громадянство лідера партії "Рух Нових сил" колишнього глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

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Особи
Арсен АваковМіхеїл СаакашвіліДмитро Гордон
Місце
Україна
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