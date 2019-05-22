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"Навіщо нам 450 депутатів?" Радник Зеленського виступив за скорочення Ради

23.2тЧитати матеріал російською

У команді президента України Володимира Зеленського розглядають ідею зі скороченням чисельності Верховної Ради.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів радник і представник глави держави в парламенті Руслан Стефанчук, наголосивши, що для впровадження реформ необхідно провести перепис населення.

"Сьогодні обговорюють кількість депутатів: 450 – це багато чи мало. Є європейські норми представництва. Коли нас було 52 мільйони, то було вдосталь, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 мільйонів, то для чого нам 450 депутатів? Тоді ми можемо говорити, що норми представлення порушені і кількість народних депутатів треба переглянути", – розповів Стефанчук.

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Зеленський і Верховна Рада, ілюстрація

Зеленський і Верховна Рада, ілюстрація

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перші 100 днів президентства Зеленського його команда має намір провести "аудит держави", щоб "зрозуміти, в якому вона стані" і якими ресурсами володіє.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Чем меньше покемонов в Раде,тем меньше народных средств уйдет на этих пиздельников.это балласт.
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Мосин Клим
Мосин Клим
пишу не для ватных идиотов которые тут пасутся, а для вменяемых людей. Чем меньше депутатов тем их легче купить, запугать и т.д. Конечно это не гарантия. и все же одно дело пытатся влиять на 226, и намного легче когда их 150 напртмер！
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Мосин Клим, Хохлодепутатов хоть 100 хоть 1000 купить не составит труда...а уж запугать - как 2 пальца об асфальт. самые лучшие мастера по переобуванию в воздухе ( во время подпрыгивания...) а скакать на Украине нынче очень модно...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Бандеры,оставьте Гаврылюка,Парасюка и Ляшка на развод, остальных на Донбас, батькивщину вызволять, а их гроши раздербаньте
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