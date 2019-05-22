"Навіщо нам 450 депутатів?" Радник Зеленського виступив за скорочення Ради

У команді президента України Володимира Зеленського розглядають ідею зі скороченням чисельності Верховної Ради.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів радник і представник глави держави в парламенті Руслан Стефанчук, наголосивши, що для впровадження реформ необхідно провести перепис населення.

"Сьогодні обговорюють кількість депутатів: 450 – це багато чи мало. Є європейські норми представництва. Коли нас було 52 мільйони, то було вдосталь, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 мільйонів, то для чого нам 450 депутатів? Тоді ми можемо говорити, що норми представлення порушені і кількість народних депутатів треба переглянути", – розповів Стефанчук.

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Зеленський і Верховна Рада, ілюстрація obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перші 100 днів президентства Зеленського його команда має намір провести "аудит держави", щоб "зрозуміти, в якому вона стані" і якими ресурсами володіє.

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