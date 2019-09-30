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30 вересня • оновлено в 19:19
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Навчалася у Москві: голова української делегації в ПАРЄ підтримала переговори з Росією

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Глава української делегації в ПАРЄ, нардепка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявила, що необхідно підтримувати діалог із Росією.

Політикиня в інтерв'ю "Лівому берегу" повідомила, що її не лякає перспектива працювати нарівні з росіянами, оскільки вона проходила навчання в Росії.

"Я за своє життя зняла три документальні фільми про КДБ; я спілкувалася з величезною кількістю російських дипломатів, політиків. А ще я навчалася в Москві, до речі – є така сторінка у біографії. Я закінчила МДУ, була там у найцікавіший час – у 2013 – 2014 роках. Мене там, м'яко кажучи, не завжди сприймали нормально. Я знаю, як із цими людьми спілкуватися і вважаю це, навпаки, тільки плюсом", – зазначила вона.

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Ясько наголосила, що для загального розуміння того, що відбувається у світі, треба вести діалог із Росією.

"Мені ж потрібно відчувати і розуміти, що відбувається у світі, тому відмовлятися від спілкування з росіянами – це, я вважаю, неправильно. Ми не можемо ігнорувати Росію. Ми повинні захищати свої інтереси, але знати, що відбувається", – пояснила вона.

Єлизавета Ясько

Єлизавета Ясько

Лівий берег

Як повідомляв OBOZREVATEL, делегацію Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи очолила нардепка із президентської партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

Пізніше Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ через повернення Росії.

При цьому партія "Опозиційна платформа – За життя" направить свого представника для участі у роботі осінньої сесії ПАРЄ.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Єлізавета Ясько
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Czarniecki Jan
Czarniecki Jan
ефесбешна смокталка
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Мирний Панас
Мирний Панас
Подохуела сучка...
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Sam Grysha
Sam Grysha
Елизавета, Ви не знаєте що відбувається ?
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