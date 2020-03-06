Національна рада з питань телебачення і радіомовлення остаточно заборонила трансляцію іноземного телеканалу RTVi в Україні.

Рішення було ухвалене 6 березня, повідомляється на сайті регулятора.

Нацрада дійшла висновку, що в ефірі телеканалу регулярно з'являються російські фільми та російські артисти, які загрожують національній безпеці України. Серед них - Володимир Меньшов, Микола Цискарідзе, Михайло Пореченков.

Також 1 березня в одній з телепрограм RTVi була показана карта світу, на якій Крим позначений як територія РФ.

У вересні 2018 року регулятор ввів шестимісячну заборону на ретрансляцію цього телеканалу. У березні заборона була продовжена на рік. Термін дії закінчувався 7 березня.

Наприкінці лютого – початку березня Нацрада знову перевірила RTVi та зафіксувала численні невідповідності закону "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України винесла попередження і оштрафувала телеканал NewsOne за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди.

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