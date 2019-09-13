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13 вересня • оновлено в 15:50
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"Націоналізація ПриватБанку була захистом від грабіжництва": ДБР допитало Порошенка

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Націоналізація ПриватБанку була захистом інтересів держави та 20 мільйонів вкладників банку, а також елементом захисту від грабіжницьких дій, які висмоктували з країни величезну суму грошей.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. 13 вересня його допитали у ДБР, зокрема і щодо націоналізації ПриватБанку.

"Ми 100% праві. Закон точно на нашому боці. Націоналізація була елементом захисту від грабіжницьких дій, які висмоктували з країни величезну суму грошей. Але чомусь Державне бюро розслідувань й інші правоохоронні органи цим займатися не хочуть", – заявив Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Пресслужба партії "Європейська солідарність"

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Також він зазначив, що пов’язує сьогоднішню ситуацію з подіями обшуку у колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, спалення автомобіля її дітей, тиску на її родину.

"Ми нічого не боїмося", – заявив Порошенко.

Крім того, слідчі ставили питання щодо обставин проведення наради в Адміністрації президента, на якій обговорювали ті ризики й загрози, які з’явилися для країни у зв’язку з ухваленням сумнозвісного рішення Окружним судом про ренаціоналізацію або скасування націоналізації ПриватБанку.

"Ми твердо переконані у своїй правоті", – підкреслив Петро Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, у Національному банку України не погодилися з рішенням Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною приватизацію ПриватБанку.

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Особа
Петро Порошенко
Теги
ПриватБанк Партія "Європейська солідарність"
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
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