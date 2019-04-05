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"НАТО питати не буде!" Клімкін жорстко відшив Росію через витівки в Чорному морі

1.2тЧитати матеріал російською

Україна і НАТО будуть зміцнювати військову присутність в регіоні Чорного моря, а також спостерігати за судноплавством через Керченську протоку незалежно від думки Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи агресію РФ, передає "Інтерфакс-Україна".

"НАТО не буде питати Росію, що можна нам спільно робити, і що ми повинні робити в Чорному морі. Ми просто будемо це робити. Ніхто не буде питати і говорити, що можливо, а що ні ... Ніхто не буде питати для того, щоб вести спостереження з моря, з повітря і космосу, зміцнення військової присутності або навчань", - сказав він.

За словами Клімкіна, пакет включає військову присутність, підтримку берегової охорони і військово-морських сил, а також спостереження.

"НАТО питати не буде!" Клімкін жорстко відшив Росію через витівки в Чорному морі

ТСН

Глава МЗС також повідомив, що міністри закордонних справ країн "великої сімки" (G7) обговорять питання російської агресії проти України, звільнення українських моряків, політв'язнів і заручників на саміті, який пройде 5-6 квітня.

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"І Крим, і Донбас, і звільнення наших військовополонених, політичних в'язнів і заручників", - сказав Клімкін.

Він уточнив, що громадськість зможе побачити позицію глав МЗС G7 з українських питань в підсумковому документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс планує підсилити військову присутність своїх кораблів у Чорному морі.

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Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Почему на Украине все министры конченые идиоты?
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andrei andrei
andrei andrei
Да нет, павлик-морозов-чугункин, спрашвать будет еще как, письменно и заранее:-) Поскольку дебилов в НАТО все-таки меньше, чем внаукраине:-)))
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