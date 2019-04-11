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НАТО підтримає Україну в Чорному морі: прийнято пакет допомоги

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НАТО затвердив і приступить до реалізації пакету допомоги ключовим партнерам у Чорному морі – Україні та Грузії.

Про це на 12-му Київському безпековому форумі 11 квітня повідомив глава Представництва Північноатлантичного альянсу в Україні Олександр Винников, передає УНН. Він уточнив, що рішення було прийнято минулого тижня.

"НАТО має комплексний пакет допомоги для України з 2016 року. У Вашингтоні міністри закордонних справ вирішили посилити ситуаційну обізнаність НАТО в Чорноморському регіоні, а також посилити підтримку ключових партнерів у Чорному морі – тобто України і Грузії", – сказав дипломат.

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НАТО націлився на Чорне море: як "вдарять" по Росії і допоможуть Україні
Олександр Вінніков

Олександр Вінніков

Радіо Свобода

Як зазначив він, у НАТО збираються приділяти більше уваги відвідуванню портів, навчанню та обміну інформацією з Україною та Грузією.

Крім того, "пакет" повинен посилити вже наявні заходи, що вживаються альянсом у регіоні.

"Це буде постійний процес. Це буде посилення вже наявних заходів підтримки, і в якості пріоритету для України й Грузії буде відкрито більше заходів. Як ви бачили, недавно була морська група НАТО, яка відвідала порт. Ми очікуємо більше таких візитів у майбутньому, а також союзники на двосторонній основі відправляють кораблі в українські порти, і вони будуть продовжувати це робити", – сказав Вінніков.

Ілюстрація. НАТО та Україна

Ілюстрація. НАТО та Україна

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 квітня в Чорне море увійшли фрегат FHH333 "Торонто" королівських ВМС Канади і фрегат ВМС Іспанії F81 "Санта Марія". Ці кораблі несуть патрулювання в Середземному морі в складі військово-морської групи НАТО "SNMG2".

Ударне угруповання кораблів НАТО вперше є настільки посиленим. Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що в цьому є сильна політична складова.

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Місце
Україна
Теги
Чорне мореНАТО
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Украина готовит портовых проституток-заробитчанок? :-)))
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