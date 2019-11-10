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10 листопада • оновлено в 12:08
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"Наступили на горло!" У мережу злили темник з'їзду "Слуги народу"

1.1т Читати матеріал російською

Перед з'їздом пропрезидентської партії "Слуга народу" в мережу злили так званий темник – документ з тезами, які будуть звучати в ході заходу з вуст парламентаріїв.

Він з'явився на Telegram-каналі "Темний Лицар". У темнику "Слуга народу" намагається виправдатися за негативну інформаційну кампанію проти неї і стверджує, що це нібито справа рук олігархів.

"Слуга народу"

"Слуга народу"

Delo.ua

Крім того, парламентарії спростовують свої провали і називають причиною критики реальні зміни в країні.

"Інформаційні атаки проти нас свідчать, що в країні почалися зміни", "Ми почали наступати олігархам на горло. Верховна Радаухвалила закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, почалася боротьба з монополіями, несплатою податків. Вони втрачають реальні гроші й почали мстити нам за це", – йдеться в тезах.

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"Наші супротивники не можуть виступати проти наших законопроєктів, тому що їх підтримує суспільство, громадські організації, міжнародні партнери України. Складно виступати проти кроків до миру, які ми здійснюємо. Складно виступати проти війни з корупцією, яку ми ведемо. Тому вони лізуть в сферу особистого життя, а часом просто поширюють брехню і чутки", – стверджують у темнику.

Щоб ознайомитися з усіма деталями документа, подивіться скріншот нижче.

"Наступили на горло!" У мережу злили темник з'їзду "Слуги народу"

"Наступили на горло!" У мережу злили темник з'їзду "Слуги народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 листопада о 12:00 стартує перший етап чергового з'їзду партії "Слуга народу". Його проведуть в КВЦ "Парковий" в Києві.

У програмі з'їзду: звіт діяльності партії "Слуга народу" за останній рік, рішення кадрових питань, обговорення й ухвалення рішень про створення Робочої групи з внесення змін до Статуту партії, обговорення й ухвалення рішень щодо запуску системи обліку, ухвалення рішення про участь партії у виборах в ОТГ 22 і 29 грудня.

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Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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