"Наступ України": Кулеба назвав цілі Зеленського на зустрічі з Путіним

Зустріч президентів чотирьох країн у "нормандському форматі" в Парижі (Франція) є дипломатичним наступом України.

Про це в ефірі "1+1" заявив віцепрем'єр із євроінтеграції Дмитро Кулеба. Чиновник зазначив, що останніми роками Росія уникала таких зустрічей на світовому рівні.

"Я бачу, що сам саміт у "нормандському форматі" – це дипломатичний наступ України. Тому що три роки нічого не відбувалося. Ось усі хотіли наступу, це він і є, тому що всі уникали цієї зустрічі. І якщо ми згадаємо, то росіяни начебто погоджувалися спершу у вересні зустрічатися, потім в жовтні, в листопаді", – пояснив він.

Кулеба також додав, що переговори будуть складними, адже глава України Володимир Зеленський має низку "червоних ліній", які не можна перетинати, а перед ним сидить людина (Путін – Ред.) взагалі без цих червоних ліній".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін зустрінеться з главою України Володимиром Зеленським у понеділок, 9 грудня, в Парижі після переговорів лідерів "нормандської четвірки".

Раніше Дмитро Кулеба розкритикував "нормандський формат", заявивши, що він нерезультативний через політику Росії.

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