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9 грудня • оновлено в 13:21
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"Наступ України": Кулеба назвав цілі Зеленського на зустрічі з Путіним

1.3т
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Зустріч президентів чотирьох країн у "нормандському форматі" в Парижі (Франція) є дипломатичним наступом України.

Про це в ефірі "1+1" заявив віцепрем'єр із євроінтеграції Дмитро Кулеба. Чиновник зазначив, що останніми роками Росія уникала таких зустрічей на світовому рівні.

"Я бачу, що сам саміт у "нормандському форматі" – це дипломатичний наступ України. Тому що три роки нічого не відбувалося. Ось усі хотіли наступу, це він і є, тому що всі уникали цієї зустрічі. І якщо ми згадаємо, то росіяни начебто погоджувалися спершу у вересні зустрічатися, потім в жовтні, в листопаді", – пояснив він.

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Кулеба також додав, що переговори будуть складними, адже глава України Володимир Зеленський має низку "червоних ліній", які не можна перетинати, а перед ним сидить людина (Путін – Ред.) взагалі без цих червоних ліній".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін зустрінеться з главою України Володимиром Зеленським у понеділок, 9 грудня, в Парижі після переговорів лідерів "нормандської четвірки".

Раніше Дмитро Кулеба розкритикував "нормандський формат", заявивши, що він нерезультативний через політику Росії.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
за шо же вас любить? живете на русских землях, в русских городах, а оскорбляете Россию и русских, русский язык собачьим называете, м оскаляк у на г иляк у скандируете, Б андер у и М азеп у славите, в НАТО стремитесь... неужели вам не понятно, что нам легче у ничтожи ть государство Украина, чем смириться с тем, чтобы в русском Харькове, или русской Одессе стояли ракеты НАТО?...
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Наступалка ещё у Украины не выросла)
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