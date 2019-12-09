"Наступ України": Кулеба назвав цілі Зеленського на зустрічі з Путіним

Зустріч президентів чотирьох країн у "нормандському форматі" в Парижі (Франція) є дипломатичним наступом України.
Про це в ефірі "1+1" заявив віцепрем'єр із євроінтеграції Дмитро Кулеба. Чиновник зазначив, що останніми роками Росія уникала таких зустрічей на світовому рівні.
"Я бачу, що сам саміт у "нормандському форматі" – це дипломатичний наступ України. Тому що три роки нічого не відбувалося. Ось усі хотіли наступу, це він і є, тому що всі уникали цієї зустрічі. І якщо ми згадаємо, то росіяни начебто погоджувалися спершу у вересні зустрічатися, потім в жовтні, в листопаді", – пояснив він.
Кулеба також додав, що переговори будуть складними, адже глава України Володимир Зеленський має низку "червоних ліній", які не можна перетинати, а перед ним сидить людина (Путін – Ред.) взагалі без цих червоних ліній".
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін зустрінеться з главою України Володимиром Зеленським у понеділок, 9 грудня, в Парижі після переговорів лідерів "нормандської четвірки".
Раніше Дмитро Кулеба розкритикував "нормандський формат", заявивши, що він нерезультативний через політику Росії.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".