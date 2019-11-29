"Наслідки непередбачувані": у Путіна пригрозили Україні через особливий статус Донбасу

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна може зіткнутися з непередбачуваними наслідками, якщо вирішить замінити Мінські угоди на щось інше. Він підкреслив, що невід'ємною частиною домовленостей є особливий статус Донбасу.

Як пише "ТАСС", Пєсков підкреслив, що зміна вектору з боку України принесе великі труднощі для врегулювання ситуації там.

"Закон про особливий статус – це складова частина Мінських домовленостей. Рішення, скажімо так, дрейфувати в бік якогось іншого документу пов'язане з дуже великими труднощами, наслідки яких для процесу врегулювання зараз навряд чи хтось візьметься передбачити", – сказав прессекретар Володимира Путіна.

Представник Кремля також закликав не завищувати очікування від саміту лідерів "нормандської четвірки", який відбудеться 9 грудня у Парижі.

"Водночас є всі підстави сподіватися на те, що відбудеться субстантивна розмова", – підсумував Пєсков.

Дмитро Пєсков Deita.ru

У зв'язку з цим він натякнув, що президенти Росії та України в процесі саміту можуть зачепити газову тему. За словами Пєскова, цього слід очікувати, якщо залишаться проблемні питання, які не вдасться вирішити на робочому рівні.

"Загалом є розуміння, що спершу на робочому рівні мають відбутися ґрунтовні переговори. Якщо залишатимуться проблемні питання, за якими не вдалося домовитися, то президенти зможуть використати зустріч у Парижі, де вони так чи інакше матимуть можливість удвох поспілкуватися з тим, щоб торкнутися там і газової тематики. Тому час скорочується, цейтнот, але тривають інтенсивні контакти", – наводить цитату Пєскова "РИА Новости".

Як писав OBOZREVATEL:

ЗМІ повідомляли, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч в "нормандському форматі" запланована на кінець листопада.

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня в Парижі.

Президент України сказав, що на саміті в "нормандському форматі" планує порушити питання конкретних термінів деокупації Донбасу і сподівається домовитися з Росією.

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