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30 листопада • оновлено в 11:00
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"Наслідки непередбачувані": у Путіна пригрозили Україні через особливий статус Донбасу

23.7т
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна може зіткнутися з непередбачуваними наслідками, якщо вирішить замінити Мінські угоди на щось інше. Він підкреслив, що невід'ємною частиною домовленостей є особливий статус Донбасу.

Як пише "ТАСС", Пєсков підкреслив, що зміна вектору з боку України принесе великі труднощі для врегулювання ситуації там.

"Закон про особливий статус – це складова частина Мінських домовленостей. Рішення, скажімо так, дрейфувати в бік якогось іншого документу пов'язане з дуже великими труднощами, наслідки яких для процесу врегулювання зараз навряд чи хтось візьметься передбачити", – сказав прессекретар Володимира Путіна.

Представник Кремля також закликав не завищувати очікування від саміту лідерів "нормандської четвірки", який відбудеться 9 грудня у Парижі.

"Водночас є всі підстави сподіватися на те, що відбудеться субстантивна розмова", – підсумував Пєсков.

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Унітази не обговорювали: Пєсков пожартував щодо розмови Зеленського з Путіним

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Deita.ru

У зв'язку з цим він натякнув, що президенти Росії та України в процесі саміту можуть зачепити газову тему. За словами Пєскова, цього слід очікувати, якщо залишаться проблемні питання, які не вдасться вирішити на робочому рівні.

"Загалом є розуміння, що спершу на робочому рівні мають відбутися ґрунтовні переговори. Якщо залишатимуться проблемні питання, за якими не вдалося домовитися, то президенти зможуть використати зустріч у Парижі, де вони так чи інакше матимуть можливість удвох поспілкуватися з тим, щоб торкнутися там і газової тематики. Тому час скорочується, цейтнот, але тривають інтенсивні контакти", – наводить цитату Пєскова "РИА Новости".

Як писав OBOZREVATEL:

  • ЗМІ повідомляли, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.

  • У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

  • Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч в "нормандському форматі" запланована на кінець листопада.

  • 15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня в Парижі.

  • Президент України сказав, що на саміті в "нормандському форматі" планує порушити питання конкретних термінів деокупації Донбасу і сподівається домовитися з Росією.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
мінські домовленості Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
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васильевич василий
васильевич василий
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Махно Володимир
Махно Володимир
усатый пид#арас с карликом уже в открытую начали угрожать! не имеет смысла в открытую уничтожать россию..эти суки вонять будут громче всех, как резаная свинья! лучше начинать по тихому их валить..изнутри! для этого нужно привлечь большинство чистокровных россиян, а именно: абхазов..чеченов..удмуртов..калмыков...бурятов, узбеков...пусть начинают заезжих бастардов притеснять! в том числе политсилы!..всяких там..путиных..песковых..жириновских..медведевых и т п. нед-оносков!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Трубицын Александр, петух сталинский дряблыми мудями в бане трясти будешь.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Махно Володимир, кугут вонючий, та рогулям угрожать - себя не уважать. Перетопчетесь. :-)))
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
https://www.youtube.com/watch?v=lN-Y242GOgk
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Харченко Вадим, обхарканный, да не кто тут не ходит по ссылкам дayнов)))))
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