Нашестя пропагандистів і транспортний колапс: що відбувається в Парижі перед "нормандським форматом"

За кілька годин до початку зустрічі в "нормандському форматі" Париж скували величезні затори, а квартал біля Єлисейського палацу оточила поліція – видно автоматників і патрульних.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця подій, до столиці Франції прибули журналісти кількох українських телеканалів, також анонсовано мітинг ветеранів ООС.

Крім того, на саміт приїхало безліч російських пропагандистів. Так, чисельність знімальних груп "Росії 1" і "Першого каналу" досягає приблизно 20 осіб.

Квартал біля Єлисейського палацу оточила поліція

Квартал біля Єлисейського палацу оточила поліція

Затори в Парижі Скриншот сторінки

На саміт приїхали кремлівські пропагандисти

На саміт приїхали кремлівські пропагандисти

Ситуація в Парижі перед "нормандським форматом"

Ситуація в Парижі перед "нормандським форматом"

Ситуація в Парижі перед "нормандським форматом"

Ситуація в Парижі перед "нормандським форматом"

Ситуація в Парижі перед "нормандським форматом"

Ситуація в Парижі перед "нормандським форматом"

Ситуація в Парижі перед "нормандським форматом"

Ситуація в Парижі перед "нормандським форматом"

Ситуація в Парижі перед "нормандським форматом"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії на "нормандському саміті" розпочнеться 9 грудня о 16:00 (17:00 за Києвом), однак за дві години до цього канцлерка ФРН Ангела Меркель зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, а потім з президентом України Володимиром Зеленським (15:30).

Після цього почнеться спільна робоча сесія в "нормандському форматі". Після зустрічей глав країн о 19:00 відбудеться спільна пресконференція.

Що стосується особистої зустрічі Зеленського і Путіна, то вона відбудеться після основної програми "нормандського саміту" і не має обмежень у часі.

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