"Наш край" – на першому місці серед непарламентських партій на виборах-2020, – експерт

"Наш край" на першому місці за результативністю серед непарламентських партій, фактично повторивши свій успіх на виборах 2015 року. Про це в своєму пості в Facebook заявив політичний експерт Дмитро Корнійчук.

За його словами, "Наш край" фактично повторив свій результат виборів 2015 року, обійшовши інші непарламентські сили.

"На першому місці за результативністю серед непарламентських партій – "Наш край". Як мінімум 6 фракцій в обласних радах: Житомирській, Київській, Миколаївській, Сумській, Херсонській і Чернігівській. По Луганській області, де облрада не обирається, партія набрала 30%, тобто впевнено пройшла б. По іншим регіонам дані ще уточнюються", – написав Корнійчук.

Експерт зазначив, що "Наш край" також проходить в велику кількість рад інших рівнів і отримує близько півсотні голів громад.

"Майже в три рази відстала від "Нашого краю" інша партія, яка намагалася скопіювати його стратегію (зокрема, оголосивши себе "партією мерів") – "Пропозиція". Поки в її активі три базових міста – Дніпро, Кропивницький і Миколаїв, а також міста поменше. Судячи з того, що партія не публікує даних по всій Україні, результат там не дуже високий", – підкреслив Корнійчук.

Експерт звернув увагу, що "Наш край" також обійшов "Свободу", "Силу і честь", радикалів Ляшко і парламентську "Довіру".

"Парламентська партія "Голос", яка подолала п'ятивідсотковий бар'єр на останніх виборах і розгубилася після відходу лідера з Ради, виявилася нижче навіть цих партій. "Перемога Пальчевського" показала взагалі непристойний результат як для її бюджету, не пройшовши, за попередніми даними, ні в Київраду, ні до рад в областях і обласних центрах", – зазначив Корнійчук.

В цілому, написав Корнійчук, у виборах взяли участь 144 партії. Багато з них – це місцеві проекти, які обмежуються однією областю.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 жовтня ЦВК оголосила перші результати місцевих виборів.