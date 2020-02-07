"Нащадки не пробачать!" Порошенко закликав Зеленського підтвердити курс на ЄС та НАТО

П'ятий президент України Петро Порошенко нагадав, що рік тому за його поданням Верховна Рада закріпила в Конституції курс на вступ до Євросоюзу та НАТО.

За словами Порошенка, новий президент Володимир Зеленський ніби підтвердив європейський та євроатлантичний курс України, а Рада за ініціативи команди "Європейської солідарністі" проголосувала за постанову щодо незмінності саме такої стратегії, втім насправді ж реальні кроки не робляться (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Проте слова – порожні, коли не підкріплені конкретними справами. Ми вимагаємо від влади прискорення євроінтеграційних процесів. Як єдина державницька опозиційна сила – готові підтримувати будь-які кроки влади, які наближають нас до ЄС та НАТО", – зазначив Порошенко.

Він повідомив, що у травні відбудеться Парламентська асамблея НАТО.

"Наше завдання – добитися, аби Асамблея звернулася до глав держав та урядів країн-членів НАТО із закликом надати Україні План дій щодо членства. Реальний ПДЧ, на відміну від національних програм, передбачає зобов'язання не лише з боку України, а і з боку самого НАТО – прийняти країну, коли вона виконала план. Ось чому я так наполегливо вимагаю від влади зайняти у цьому питанні активну наступальну позицію.

А коли бачимо як Росія цілеспрямовано руйнує проукраїнську коаліцію при очевидній безпорадності української влади, розуміємо, що, можливо, зараз чи не остання нагода отримати ПДЧ у середньостроковій перспективі. Двері будуть відчинені не завжди. І вікно можливостей теж закриється. Прогавимо шанс – нащадки не пробачать!", – зазначив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко виніс на розгляд Комітету з питань інтеграції України з ЄС низку важливих питань.

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