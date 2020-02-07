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8 лютого • оновлено в 08:00
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"Нащадки не пробачать!" Порошенко закликав Зеленського підтвердити курс на ЄС та НАТО

38.8т
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П'ятий президент України Петро Порошенко нагадав, що рік тому за його поданням Верховна Рада закріпила в Конституції курс на вступ до Євросоюзу та НАТО.

За словами Порошенка, новий президент Володимир Зеленський ніби підтвердив європейський та євроатлантичний курс України, а Рада за ініціативи команди "Європейської солідарністі" проголосувала за постанову щодо незмінності саме такої стратегії, втім насправді ж реальні кроки не робляться (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Проте слова – порожні, коли не підкріплені конкретними справами. Ми вимагаємо від влади прискорення євроінтеграційних процесів. Як єдина державницька опозиційна сила – готові підтримувати будь-які кроки влади, які наближають нас до ЄС та НАТО", – зазначив Порошенко.

"Нащадки не пробачать!" Порошенко закликав Зеленського підтвердити курс на ЄС та НАТО

Він повідомив, що у травні відбудеться Парламентська асамблея НАТО.

"Наше завдання – добитися, аби Асамблея звернулася до глав держав та урядів країн-членів НАТО із закликом надати Україні План дій щодо членства. Реальний ПДЧ, на відміну від національних програм, передбачає зобов'язання не лише з боку України, а і з боку самого НАТО – прийняти країну, коли вона виконала план. Ось чому я так наполегливо вимагаю від влади зайняти у цьому питанні активну наступальну позицію.

А коли бачимо як Росія цілеспрямовано руйнує проукраїнську коаліцію при очевидній безпорадності української влади, розуміємо, що, можливо, зараз чи не остання нагода отримати ПДЧ у середньостроковій перспективі. Двері будуть відчинені не завжди. І вікно можливостей теж закриється. Прогавимо шанс – нащадки не пробачать!", – зазначив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко виніс на розгляд Комітету з питань інтеграції України з ЄС низку важливих питань.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
нато!?нах.й надо!
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1
1
Кравченко Николай
Кравченко Николай
Не знаю,как кому,а мне лично,это НАТО и ЕС нужны,как корове седло.Кроме того,и туда платить ведь надо,а что,Украина у нас сильно богатая?
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5
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Кравченко Николай
Кравченко Николай
Артеллерист Моня, А ты кто такой,чтобы мне указывать,куда мне ехать и где мне жить?
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0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кравченко Николай, ну так езжай в срашку тогда и там лаптем щи хлебай))))
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0
2
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Куча еврозведочек в круге так хорошо округляет свиное pыло Пети Свиноликого!
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6
1

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