"Нас обманюють!" Кравчук попередив Зеленського перед зустріччю з Путіним

Перший президент України Леонід Кравчук дав чинному главі держави Володимиру Зеленському важливу порада перед самітом в "нормандському форматі" в Парижі (Франція), зокрема і перед переговорами з російським лідером Володимиром Путіним.

За його словами, головне – захищати країну і говорити правду. Відповідне заяву Кравчук зробив в ефірі телеканалу "112" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я б порадив так: захищати Україну. Це не просто слова. Наприклад, необхідно сказати там відверто і щиро правду – нас обдурили з Будапештським меморандумом. Нас обманюють і роблять вигляд, що допомагають, коли це тільки на словах. З нами грають, як кішка з мишкою, нам говорять і обіцяю, а через нас говорять з Путіним", – підкреслив перший президент України.

Згодом депутат Державної думи Росії Руслан Бальбек заявив, що Кравчук дає нинішньому президентові Володимиру Зеленському токсичні поради, а також рекомендації, які давно застаріли.

Леонід Кравчук, Володимир Зеленський та Володимир Путін

На його думку, Зеленському потрібно сказати, що українці – великий народ, а також що учасники саміту повинні говорити про те, що відповідає інтересам України.

"Нам набридло слухати, а війна триває, люди гинуть. Ми відносимося до цього дуже болісно... Тоді давайте разом зробимо так, щоб настав мир в Україні", – підсумував Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЗМІ писали, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч повинна відбутися до кінця року.

А 15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт в "нормандському форматі", в рамках якого повинні зустрітися президенти Росії і України, відбудеться 9 грудня в Парижі.

Зеленський сказав, що на саміті планує ставити питання конкретних термінів деокупації Донбасу і сподівається домовитися з Росією.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна може зіткнутися з непередбачуваними наслідками, якщо в ході зустрічі вирішить замінити Мінські угоди на щось інше.

Саміт в "нормандському форматі", запланований на 9 грудня в Парижі (Франція), відбудеться в Єлисейському палаці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!