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1 грудня • оновлено в 22:19
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"Нас обманюють!" Кравчук попередив Зеленського перед зустріччю з Путіним

76.2т
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Перший президент України Леонід Кравчук дав чинному главі держави Володимиру Зеленському важливу порада перед самітом в "нормандському форматі" в Парижі (Франція), зокрема і перед переговорами з російським лідером Володимиром Путіним.

За його словами, головне – захищати країну і говорити правду. Відповідне заяву Кравчук зробив в ефірі телеканалу "112" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я б порадив так: захищати Україну. Це не просто слова. Наприклад, необхідно сказати там відверто і щиро правду – нас обдурили з Будапештським меморандумом. Нас обманюють і роблять вигляд, що допомагають, коли це тільки на словах. З нами грають, як кішка з мишкою, нам говорять і обіцяю, а через нас говорять з Путіним", – підкреслив перший президент України.

Згодом депутат Державної думи Росії Руслан Бальбек заявив, що Кравчук дає нинішньому президентові Володимиру Зеленському токсичні поради, а також рекомендації, які давно застаріли.

Леонід Кравчук, Володимир Зеленський та Володимир Путін

Леонід Кравчук, Володимир Зеленський та Володимир Путін

На його думку, Зеленському потрібно сказати, що українці – великий народ, а також що учасники саміту повинні говорити про те, що відповідає інтересам України.

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"Нам набридло слухати, а війна триває, люди гинуть. Ми відносимося до цього дуже болісно... Тоді давайте разом зробимо так, щоб настав мир в Україні", – підсумував Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Особи
Леонід Кравчук Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Сепаратист №1 дает советы.
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bruno jordano
bruno jordano
дякуючи брехливим ка цапам захотіллось прочитати текст меморандому.п.1 гарантує державні кордони,незалежність і сувернітет Украіни.Ратифікація не була потрібна.в 1995р.цей документ визнав ООН.Русскіє,а русскіє,а зачєм ви єго падпісивалі？
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Волжанин Антур
Волжанин Антур
Кравчук прав на все 100.
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