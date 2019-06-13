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"Нас не влаштовує!" У Зеленського поскаржилися на проблеми через Адміністрацію президента

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У команді президента України Володимира Зеленського заявили, що вже шукають нове приміщення для адміністрації глави держави, оскільки будівля на Банковій їх не влаштовує.

Про те, куди може переїхати Зеленський, розповів в інтерв'ю "24 каналу" його помічник Андрій Єрмак.

"Я не знаю, як вам, але ми тут не дуже комфортно почуваємося, тому що ми абсолютно відрізняємося від тієї команди, яка тут працювала. Ми люди, які налаштовані на зміни в країні, а все, що тут є, не дуже відповідає нашим бажанням. Тому, безумовно, у нас є чіткий план, як переїхати, але це непросто", – поділився він.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

За словами Єрмака, команда Зеленського шукає зовсім інше за концепцією приміщення open space.

"Коли я вперше прийшов, то тут хіба портрети вождів не висіли. Тому кожен день приходити в цей музей нас не влаштовує. Однак, ми працюємо сьогодні тут, і, сподіваюся, що скоро ми будемо мати можливість переїхати і працювати в більш сучасному і демократичному приміщенні. Такі плани є. І я вірю, що найближчим часом вони реалізуються", – розповів він.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийАндрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
Адміністрація ПрезидентаВолодимир Зеленський
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
...ну странно было еслибы таким "танцорам" ничего не мешало))))...а тарифы 73% "зубожiлих" именно по этой причине снизить не случилось?))))
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Будівля на Банковій їм не підходить, бо вона схожа на музей,тому вони переїдуть в музей.
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Smith Lera
Smith Lera
За чій рахунок буде банкет-переїзд, навже за гроші з офшорів зеблазнябені чи самого бені.
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