"Нас не влаштовує!" У Зеленського поскаржилися на проблеми через Адміністрацію президента

У команді президента України Володимира Зеленського заявили, що вже шукають нове приміщення для адміністрації глави держави, оскільки будівля на Банковій їх не влаштовує.

Про те, куди може переїхати Зеленський, розповів в інтерв'ю "24 каналу" його помічник Андрій Єрмак.

"Я не знаю, як вам, але ми тут не дуже комфортно почуваємося, тому що ми абсолютно відрізняємося від тієї команди, яка тут працювала. Ми люди, які налаштовані на зміни в країні, а все, що тут є, не дуже відповідає нашим бажанням. Тому, безумовно, у нас є чіткий план, як переїхати, але це непросто", – поділився він.

Володимир Зеленський

За словами Єрмака, команда Зеленського шукає зовсім інше за концепцією приміщення open space.

"Коли я вперше прийшов, то тут хіба портрети вождів не висіли. Тому кожен день приходити в цей музей нас не влаштовує. Однак, ми працюємо сьогодні тут, і, сподіваюся, що скоро ми будемо мати можливість переїхати і працювати в більш сучасному і демократичному приміщенні. Такі плани є. І я вірю, що найближчим часом вони реалізуються", – розповів він.

Андрій Єрмак Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би переїхати з Адміністрації президента. Він вважав за краще би мати робоче місце в більш невимушеній обстановці.

Заступник глави Адміністрації президента Кирило Тимошенко розповів про переїзд АП із Банкової.

При цьому команді Зеленського порадили не змінювати територіальну адміністрацію через технічні складнощі.

Стало відомо, що АП може переміститися в конгресно-виставковий центр "Парковий", який відомий як "вертолітний майданчик Януковича".

Зеленського попередили, що переїзд із вулиці Банкової в конгресно-виставковий центр "Парковий" створює великі ризики для безпеки глави держави.

На сайті президента України 6 червня з'явилася петиція, в якій пропонується перенести адміністрацію глави держави на лівий берег Києва.

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