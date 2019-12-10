"Нас чекає молдавський варіант": Цимбалюк розкрив небезпечну стратегію Кремля щодо України

Основну ставку в плані спроби підкорення України Кремль зробив не на "нормандський формат", а на наступні вибори.

Таке попередження у відеоблозі на YouTube озвучив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, окупанти продумують ситуацію на перспективу і покладають великі надії на "Опозиційну платформу – За життя."

Володимир Путін "24 канал"

"Тут план такий, що після наступного електорального циклу, коли він буде (будемо виходити, що через 4,5 роки, а не раніше), більшість "Опозиційної платформи", цих хлопців, які вважають, що Путін завжди правий, буде в Україні набагато ширша. І ось вже наступна команда якраз і піде на прямі переговори з окупаційними адміністраціями. І по суті нас чекає ось цей молдавський варіант, нескінченні переговори і блокування всіх зовнішньополітичних рішень України", – застеріг українців Цимбалюк, нагадавши, що основні загрози нависнуть над Україною аж ніяк не після зустрічі "нормандської четвірки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Павло Казарін попередив, що всю Україну спіткає доля окупованого Донбасу, якщо вона погодиться на умови "миру" від Кремля. Адже там хочуть змусити країну зробити все для власного знищення: відмовитися від мови, історії та спроб стати частиною Європи.

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