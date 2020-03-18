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18 березня • оновлено в 12:58
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У Шахова запідозрили коронавірус: до нього їде поліція

4.6т
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Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов може бути хворий коронавірус. У поліції вже зареєстровано заяву за даним фактом, правоохоронці збираються з перевіркою.

Таку інформацію OBOZREVATEL підтвердили в Обухівському районному відділенні поліції. За словами чергового поліцейського, заяву вже зареєстровано, правоохоронці висилають до народного депутата загін.

"Деталі я не знаю. Зареєстровано повідомлення від начальника поліції про факт того, що у народного депутата можливий коронавірус. Ми зараз висилаємо до нього співробітників", – розповіли у відділенні.

У Шахова запідозрили коронавірус: до нього їде поліція

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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