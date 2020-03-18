У Шахова запідозрили коронавірус: до нього їде поліція

Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов може бути хворий коронавірус. У поліції вже зареєстровано заяву за даним фактом, правоохоронці збираються з перевіркою.

Таку інформацію OBOZREVATEL підтвердили в Обухівському районному відділенні поліції. За словами чергового поліцейського, заяву вже зареєстровано, правоохоронці висилають до народного депутата загін.

"Деталі я не знаю. Зареєстровано повідомлення від начальника поліції про факт того, що у народного депутата можливий коронавірус. Ми зараз висилаємо до нього співробітників", – розповіли у відділенні.

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