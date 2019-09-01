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"Народ повинен знати правду!" Бродський звернувся до Зеленського через "інтерв'ю"

1.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський зобов'язаний дати справжнє інтерв'ю представникам ЗМІ за підсумками 100 днів своєї роботи.

З таким закликом до Зеленського звернувся президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський.

"Це чисті піар, або просто продовження кіно. Це не чесно. Повинні прийти серйозні журналісти і задати серйозні питання. Народ повинен не захоплюватися, а просто знати правду. Влада - не синекура, влада - голгофа. І тоді, коли ви знаєте, що питатимуть, ви будете робити все чесно і вдосконалюватися", - написав він у Facebook.

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За словами Бродського, "інтерв'ю" президента вийшло красивим, але схожим на обман.

"До речі, було б дуже добре, щоб вам надсилали смс не тільки про загиблих воїнів на війні, а й загиблих громадян на дорогах. Повірте, що їх долі не менш трагічні і у них теж є мами. Зупинити цю війну вам під силу. І не тільки в дорогах справа. Мене не чула ні одна влада. Врятуйте людей. Удачі", - додав Бродський.

Михайло Бродський дав пораду Володимиру Зеленському

Михайло Бродський дав пораду Володимиру Зеленському

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський дав інтерв'ю своєму другові, акторові Станіславу Боклану, що зіграв прем'єра в серіалі "Слуга народу". Український президент відповів на багато питань, хоча спочатку планувалося, що з ним спілкуватимуться журналісти на масштабній прес-конференції.

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Особи
Михайло Бродський Володимир Зеленський
Місце
Україна
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