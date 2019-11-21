"Наркомани та металобрухт": Арахамія відповів на скандал із Юзіком і "шваллю"

У скандалі з публікацією аудіо розмови народного депутата зі "Слуги народу" Юрія Корявченкова, відомого як Юзік із "Кварталу 95", немає криміналу.

Таку заяву на брифінгу у Києві, 21 листопада зробив глава фракції СН Давид Арахамія, відповідаючи на запитання кореспондента OBOZREVATEL.

"Я чув, що люди приїхали в рідне місто до президента. Це нардепи з різних округів, вони не пов'язані між собою. Кажуть, що там наркомани, нелегальна ігруха, металобрухт. Вони хочуть навести в цьому місці порядок. Це моє бачення", – повідомив він.

Арахамія вважає, що "слуги народу" не зробили нічого протизаконного.

"Це люди з різних таборів, вони не змогли б разом робити щось кримінальне. Ця інформація з'являлася в оперативних джерелах ще три місяці тому, оперативники її переслухали і сказали, що там немає криміналу", – додав політик.

Також нардеп зазначив, що саме аудіо було нарізане, тому з нього важко зрозуміти всю розмову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу", опублікував аудіозапис розмови колишніх однопартійців із начальником поліції Кривого Рогу, в якому останнього інструктували, що і з ким "вирішувати". Так, на записі чітко чути голос нардепа Юрія Корявченкова.

Пізніше глава Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що аудіозапис розмови з поліцією нардепа Корявченкова треба перевірити на справжність.

Детально про даний скандалі читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

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