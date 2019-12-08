"Нарешті ви повернули території!" Зеленському пригадали зухвалі промови про зустріч з Путіним

У мережі з'явилося відео, записане після першого туру президентських виборів, у якому тоді ще кандидат в президенти Володимир Зеленський говорив, що скаже Володимиру Путіну під час першої зустрічі.

Так, на брифінгу 1 квітня Зеленський зазначив, що в разі особистої зустрічі з Путіним, він нібито скаже: "Нарешті ви повернули наші території" (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

"Якщо я зустрінуся з паном Путіним, я йому скажу:" Ну, нарешті, ви повернули наші території, скільки ще готові компенсувати грошей за те, що ви відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь в ескалації в Криму і Донбасу, допомагали їм на всьому їхньому страшному, жорстокому і огидному шляху?" – заявив Зеленський.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Нагадаємо, що зустріч у Нормандські форматі, якому візьмуть участь президенти України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі. Вона розпочнеться о 17:00 і триватиме три години.

Зеленський на питання про Зустріч Із Путінім: А що Вже є дата Нашої зустрічі? Если зустрінусь Із паном Путінім, я Йому скажу: "Ну Нарешті ви повернули наші территории. Скільки ще Готові компенсуваті?" pic.twitter.com/SBtDQFfcNj - НВ (@tweetsNV) 31 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 грудня Володимир Зеленський виступив в прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайера".

Перший президент Леонід Кравчук звернувся до опозиційних фракцій, які заявили, що виходять на Майдан перед "нормандським" самітом. Він закликав їх підтримати українську сторону на переговорах.

Прессекретар президента Юлія Мендель розповіла, що на саміті Зеленський буде піднімати питання термінів повернення полонених українців, припинення вогню і виведення військ противника з Донбасу.

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