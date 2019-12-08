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8 грудня • оновлено в 17:30
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"Нарешті ви повернули території!" Зеленському пригадали зухвалі промови про зустріч з Путіним

1.6т
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У мережі з'явилося відео, записане після першого туру президентських виборів, у якому тоді ще кандидат в президенти Володимир Зеленський говорив, що скаже Володимиру Путіну під час першої зустрічі.

Так, на брифінгу 1 квітня Зеленський зазначив, що в разі особистої зустрічі з Путіним, він нібито скаже: "Нарешті ви повернули наші території" (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

"Якщо я зустрінуся з паном Путіним, я йому скажу:" Ну, нарешті, ви повернули наші території, скільки ще готові компенсувати грошей за те, що ви відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь в ескалації в Криму і Донбасу, допомагали їм на всьому їхньому страшному, жорстокому і огидному шляху?" – заявив Зеленський.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

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Нагадаємо, що зустріч у Нормандські форматі, якому візьмуть участь президенти України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі. Вона розпочнеться о 17:00 і триватиме три години.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 грудня Володимир Зеленський виступив в прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

  • Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайера".

  • Перший президент Леонід Кравчук звернувся до опозиційних фракцій, які заявили, що виходять на Майдан перед "нормандським" самітом. Він закликав їх підтримати українську сторону на переговорах.

  • Прессекретар президента Юлія Мендель розповіла, що на саміті Зеленський буде піднімати питання термінів повернення полонених українців, припинення вогню і виведення військ противника з Донбасу.

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Автор
Гліб Іванов
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
так это ж оно со сцены губошлепало, а теперь и памперсов не хватит. чтобы такое просто повторить
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. Талисман
. Талисман
Это было сказано для лохов 73% !
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Ляшенко Андрей
Ляшенко Андрей
Вовка теперь понял что не надо лишнего языком молоть. Думаю телефонный разговор с Трампом многому научил
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