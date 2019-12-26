Нардепи зізналися, де зустрінуть Новий рік 2020. Відео

Більшість українських народних депутатів планують зустрічати Новий рік у колі сім'ї і, за їхнім твердженням, не планують поїздок за кордон.

Також не мають наміру народні обранці викручуватись з вибором дорогих подарунків для близьких. Про це йдеться у влоги Олександри Бондарчук, оприлюдненому на каналі RadaTVchannel в YouTube. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

"Можливо, з іншими депутатами і представниками міністерства ми поїдемо на Новий рік в зону АТО підтримати наших героїв України", – розповів нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко.

Ще один представник пропрезидентської партії Олександр Качура зізнався, що буде відзначати Новий рік вдома з маленькою дитиною і дружиною.

"Нікуди не планую їхати ні на які курорти в найближчі роки точно", – зазначив Качура.

Депутат від ВО "Свобода" Оксана Савчук збирається відсвяткувати новий рік в Карпатах з друзями.

"Ми о 7 годині ранку з сім'єю щороку виїжджаємо в якесь нове місце. Це у нас така традиція", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня, в Києві урочисто запалили новорічну ялинку на Софійській площі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!