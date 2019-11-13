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13 листопада • оновлено в 09:01
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Рябошапку закликали звільнити скандального Кулика: оприлюднено документ

2.1т
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До генерального прокурора Руслана Рябошапки звернулися 62 народні депутати з вимогою звільнити скандального колишнього військового прокурора АТО Костянтина Кулика з органів прокуратури.

Відповідний депутатський запит опублікував "Главком" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"До нас як до народних депутатів надійшли звернення ГО "Стоп корупції" про неможливість подальшого перебування на посаді в Генеральній прокуратурі Костянтина Кулика. Прокурор Кулик відомий всій Україні своїм скандальним корупційним минулим і здійсненням замовних політичних розправ над опонентами. У рамках проведення реформи органів прокуратури було організовано тестування, на яке не з'явилася вказана особа", – йдеться в документі.

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Рябошапку закликали звільнити скандального Кулика

Рябошапку закликали звільнити скандального Кулика

uaportal.com

Депутати підкреслили, що реформа прокуратури спрямована на очищення відомства і надання можливості доброчесним кандидатам обійняти пост прокурора.

"Прокурор Кулик таким критеріям явно не відповідає", – підсумували парламентарі, поставивши свої підписи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Колишній військовий прокурор Костянтин Кулик, можливо, замішаний у корупційному скандалі з сином ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Як пише The New York Times, саме Кулик готував документи зі звинуваченнями Гантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.

  • На сайті президента України запустили електронну петицію за звільнення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика з Офісу генпрокурора.

  • Рябошапка пообіцяв негайно відреагувати на запити і звільнити Кулика з Генеральної прокуратури.

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Особи
Руслан Рябошапка Костянтин Кулик
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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