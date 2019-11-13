Рябошапку закликали звільнити скандального Кулика: оприлюднено документ

До генерального прокурора Руслана Рябошапки звернулися 62 народні депутати з вимогою звільнити скандального колишнього військового прокурора АТО Костянтина Кулика з органів прокуратури.

Відповідний депутатський запит опублікував "Главком" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"До нас як до народних депутатів надійшли звернення ГО "Стоп корупції" про неможливість подальшого перебування на посаді в Генеральній прокуратурі Костянтина Кулика. Прокурор Кулик відомий всій Україні своїм скандальним корупційним минулим і здійсненням замовних політичних розправ над опонентами. У рамках проведення реформи органів прокуратури було організовано тестування, на яке не з'явилася вказана особа", – йдеться в документі.

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Рябошапку закликали звільнити скандального Кулика uaportal.com

Депутати підкреслили, що реформа прокуратури спрямована на очищення відомства і надання можливості доброчесним кандидатам обійняти пост прокурора.

"Прокурор Кулик таким критеріям явно не відповідає", – підсумували парламентарі, поставивши свої підписи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Колишній військовий прокурор Костянтин Кулик, можливо, замішаний у корупційному скандалі з сином ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Як пише The New York Times, саме Кулик готував документи зі звинуваченнями Гантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.

На сайті президента України запустили електронну петицію за звільнення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика з Офісу генпрокурора.

Рябошапка пообіцяв негайно відреагувати на запити і звільнити Кулика з Генеральної прокуратури.

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