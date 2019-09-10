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10 вересня • оновлено в 22:53
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Нардепи підтримали зміни у використанні ядерної енергії в Україні

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Верховна Рада України в першому читанні підтримала за основу законопроект, що передбачає врегулювання питання радіаційного захисту при медичному опроміненні.

Це сталося під час другого засідання ВР у вівторок, 10 вересня. Текст проекту № 1084 "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", ініціатором якого є депутати фракції "Слуга народу", опублікований прес-службою парламенту.

За документ проголосували 293 нардепи. Крім того, депутати підтримали скорочення термінів підготовки його до другого читання.

Ілюстрація. Верховна Рада

Ілюстрація. Верховна Рада

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Результати голосування

Результати голосування

Скрін трансляції

Вказується, що мета закону – гармонізація законодавства країни до європейських вимог і стандартів, що діють у сфері використання ядерної енергії, встановлення єдиних основних норм безпеки для захисту здоров'я осіб, які перебувають під професійним, медичним опроміненням, і населення проти небезпек, що виникають при іонізуючому випромінюванню.

У документі також вказується на необхідність врахування вимог щодо державного регулювання питань, що стосуються поводження з урановими рудами.

Законопроектом передбачаються:

  • врегулювання питань ядерної та радіаційної безпеки в частині зменшення ризиків тривалого опромінення продуктами радону; врегулювання питань радіаційного захисту при медопроміненні;

  • удосконалення держрегулювання діяльності з видобування і переробки уранових руд і введення ліцензування переробки уранових руд, з огляду на особливості технологічного циклу виробництва уранового концентрату.

Поіменне голосування фракцій:

Нардепи підтримали зміни у використанні ядерної енергії в Україні
Нардепи підтримали зміни у використанні ядерної енергії в Україні
Нардепи підтримали зміни у використанні ядерної енергії в Україні
Нардепи підтримали зміни у використанні ядерної енергії в Україні
Нардепи підтримали зміни у використанні ядерної енергії в Україні
Нардепи підтримали зміни у використанні ядерної енергії в Україні
Нардепи підтримали зміни у використанні ядерної енергії в Україні
Нардепи підтримали зміни у використанні ядерної енергії в Україні
Нардепи підтримали зміни у використанні ядерної енергії в Україні
Нардепи підтримали зміни у використанні ядерної енергії в Україні

Нагадаємо, 10 вересня Рада підтримала законопроект про реформу органів прокуратури в Україні.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроект про імпічмент.

  • Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України політика законопроект
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наверняка законом предусмотрено увеличение разрешенных доз облучения для персонала. Все эти Западные нормы на практике оказываются хуже действующих в Украине.
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