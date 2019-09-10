Нардепи підтримали зміни у використанні ядерної енергії в Україні

Верховна Рада України в першому читанні підтримала за основу законопроект, що передбачає врегулювання питання радіаційного захисту при медичному опроміненні.

Це сталося під час другого засідання ВР у вівторок, 10 вересня. Текст проекту № 1084 "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", ініціатором якого є депутати фракції "Слуга народу", опублікований прес-службою парламенту.

За документ проголосували 293 нардепи. Крім того, депутати підтримали скорочення термінів підготовки його до другого читання.

Ілюстрація. Верховна Рада

Результати голосування Скрін трансляції

Вказується, що мета закону – гармонізація законодавства країни до європейських вимог і стандартів, що діють у сфері використання ядерної енергії, встановлення єдиних основних норм безпеки для захисту здоров'я осіб, які перебувають під професійним, медичним опроміненням, і населення проти небезпек, що виникають при іонізуючому випромінюванню.

У документі також вказується на необхідність врахування вимог щодо державного регулювання питань, що стосуються поводження з урановими рудами.

Законопроектом передбачаються:

врегулювання питань ядерної та радіаційної безпеки в частині зменшення ризиків тривалого опромінення продуктами радону; врегулювання питань радіаційного захисту при медопроміненні;

удосконалення держрегулювання діяльності з видобування і переробки уранових руд і введення ліцензування переробки уранових руд, з огляду на особливості технологічного циклу виробництва уранового концентрату.

Поіменне голосування фракцій:

Нагадаємо, 10 вересня Рада підтримала законопроект про реформу органів прокуратури в Україні.

Як писав OBOZREVATEL:

Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроект про імпічмент.

Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!