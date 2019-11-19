Нардепи масово прогулюють Раду: показові цифри

У Верховній Раді України досі актуальна проблема прогульників. Так, у листопаді 2019 року із 423 народних депутатів усі сім пленарних засідань відвідали 299 депутатів – 70% від складу парламенту.

Такі цифри оприлюднив Комітет виборців України на своїй сторінці у Facebook. "У листопаді була проведена порівняно невелика кількість пленарних засідань – 7. У жовтні відбулося 16 засідань, вересні – 14. Однак навіть незважаючи на таку незначну кількість, лише 70% депутатів відвідали всі з них", – заявив глава КВУ Олексій Кошель.

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Так, середні показники відвідування засідань депутатами за листопад 2019 року виглядають так:

"Голос" – 83%;

"Слуга народу" – 80%;

"Європейська солідарність" – 69%;

"Опозиційна платформа - За життя" – 61%;

ВО "Батьківщина" – 57%;

"За майбутнє" – 52%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кнопкодавство і прогули – одні з основних проблем українського парламенту. Президент України Володимир Зеленський запропонував жорстко карати нечесних нардепів – відразу ж позбавляти мандатів.

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