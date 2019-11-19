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19 листопада • оновлено в 13:00
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Нардепи масово прогулюють Раду: показові цифри

1.2т
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У Верховній Раді України досі актуальна проблема прогульників. Так, у листопаді 2019 року із 423 народних депутатів усі сім пленарних засідань відвідали 299 депутатів – 70% від складу парламенту.

Такі цифри оприлюднив Комітет виборців України на своїй сторінці у Facebook. "У листопаді була проведена порівняно невелика кількість пленарних засідань – 7. У жовтні відбулося 16 засідань, вересні – 14. Однак навіть незважаючи на таку незначну кількість, лише 70% депутатів відвідали всі з них", – заявив глава КВУ Олексій Кошель.

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Нардепи масово прогулюють Раду

Нардепи масово прогулюють Раду

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Так, середні показники відвідування засідань депутатами за листопад 2019 року виглядають так:

  • "Голос" 83%;

  • "Слуга народу" 80%;

  • "Європейська солідарність" 69%;

  • "Опозиційна платформа - За життя" 61%;

  • ВО "Батьківщина" 57%;

  • "За майбутнє" 52%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кнопкодавство і прогули – одні з основних проблем українського парламенту. Президент України Володимир Зеленський запропонував жорстко карати нечесних нардепів – відразу ж позбавляти мандатів.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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