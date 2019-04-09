Нардепи готують масову втечу з "Самопомочі": названі імена

Частина народних депутатів прийняли рішення вийти зі складу парламентської фракції "Самопоміч".

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Українська правда".

Зокрема, мова йде про Єгора Соболєва, Семена Семенченка, Олександра Опанасенка, Івана Мірошниченка та Олександра Данченка. Також відзначили ймовірність виходу з "Самопомочі" нардепа Олексія Скрипника.

Єгор Соболєв 112.ua

Олександр Данченко samopomich.ua

Іван Мірошниченко samopomich.ua

Олександр Опанасенко samopomich.ua

Семен Семенченко samopomich.ua

Олексій Скрипник samopomich.ua

Соболєв у Facebook прокоментував цю інформацію. За словами парламентарія, у нього дійсно виникли розбіжності з керівництвом партії через проблеми очищення від тих, хто замішаний у корупції.

"Так само ми по-різному бачимо, як представляти і відстоювати інтереси виборців", – додав він.

Однак конкретну відповідь нардеп пообіцяв дати вже після засідання "Самопомочі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виконавчий комітет партії "Об'єднання ''Самопоміч'' виключив депутатів Київської міськради Сергія Гусовського, Олексія Руденка, Сергія Харчука і Вадима Васильчука з політсили.

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