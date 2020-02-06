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7 лютого • оновлено в 09:16
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Нардеп помітив зброю на засіданні у Раді: у Разумкова відповіли. Фотофакт

78.7т
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У четвер, 6 лютого, у залі Верховної Ради помітили чоловіка у костюмі, у якого нібито при собі була зброя.

Про це у Facebook повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Максим Саврасов.

"У залі ВР охоронці зі зброєю", – написав він, опублікувавши відповідні фото. На знімку зображений чоловік у синьому костюмі і навушнику, який використовують професійні охоронці. Також справа у нього так прим'ятий край піджака, що може свідчити про наявність зброї.

Охоронець зі зброєю у Раді

Охоронець зі зброєю у Раді

Facebook Максим Саврасов

Пізніше у коментарі Саврасов додав, що "охоронець" увійшов до сесійної зали парламенту разом із віцеспікером ВР Русланом Стефанчуком.

Останній же інформацію не підтвердив і дав доручення Регламентному комітету розібратися в ситуації.

Охоронець зі зброєю у Раді

Охоронець зі зброєю у Раді

Facebook Максим Саврасов

Пізніше з'ясувалося, що "пістолет" виявився звичайною радіостанцією. Інцидент пояснили на сторінці Управління державної охорони України в Facebook.

Нардеп помітив зброю на засіданні у Раді: у Разумкова відповіли. Фотофакт

Facebook Управління державної охорони України

Нардеп помітив зброю на засіданні у Раді: у Разумкова відповіли. Фотофакт

Facebook Управління державної охорони України

Охоронець зі зброєю у Раді

Охоронець зі зброєю у Раді

Facebook Максим Саврасов

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьогодні, 6 лютого, у Верховній Раді народні депутати влаштували масові бійки через можливе голосування за законопроєкт про ринок землі.

Пізніше атмосфера в парламенті так загострилася, що у силове протистояння вступили члени "Батьківщини", "Слуги народу" і позафракційні нардепи.

Додамо, що Юлія Тимошенко блокувала президію ВР і зламала мікрофон спікера парламенту Дмитра Разумкова.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Руслан Стефанчук Максим Саврасов
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія "Європейська солідарність"
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да всех их ....... давно пора,Савченко во трусло только горозилась
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Golan Sim
Golan Sim
"Зараз ми вже стали жити як европейцi, бо здобули прямо на майданi справжню волю..", - В. Вятрович.
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2
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Golan Sim, и заработал а не украл)))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Golan Sim, не знаю как кто но я за пять лет заработал себе на безбедную старость))))
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
В этой свинарне по-другому никак. Да и в ПАСЕ все так делают - Ёзвяк мне сказал
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4
4
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
an and, забыл, как парашу Львова по всей нэньке развозили по кустам? Да и Уев - очень грязный город
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3
1
an and
an and
Гаврилов Олег, свинарником в мире всегда Россию называли!
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