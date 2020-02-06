Нардеп помітив зброю на засіданні у Раді: у Разумкова відповіли. Фотофакт

У четвер, 6 лютого, у залі Верховної Ради помітили чоловіка у костюмі, у якого нібито при собі була зброя.

Про це у Facebook повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Максим Саврасов.

"У залі ВР охоронці зі зброєю", – написав він, опублікувавши відповідні фото. На знімку зображений чоловік у синьому костюмі і навушнику, який використовують професійні охоронці. Також справа у нього так прим'ятий край піджака, що може свідчити про наявність зброї.

Охоронець зі зброєю у Раді Facebook Максим Саврасов

Пізніше у коментарі Саврасов додав, що "охоронець" увійшов до сесійної зали парламенту разом із віцеспікером ВР Русланом Стефанчуком.

Останній же інформацію не підтвердив і дав доручення Регламентному комітету розібратися в ситуації.

Охоронець зі зброєю у Раді Facebook Максим Саврасов

Пізніше з'ясувалося, що "пістолет" виявився звичайною радіостанцією. Інцидент пояснили на сторінці Управління державної охорони України в Facebook.

Facebook Управління державної охорони України

Facebook Управління державної охорони України

Охоронець зі зброєю у Раді Facebook Максим Саврасов

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьогодні, 6 лютого, у Верховній Раді народні депутати влаштували масові бійки через можливе голосування за законопроєкт про ринок землі.

Пізніше атмосфера в парламенті так загострилася, що у силове протистояння вступили члени "Батьківщини", "Слуги народу" і позафракційні нардепи.

Додамо, що Юлія Тимошенко блокувала президію ВР і зламала мікрофон спікера парламенту Дмитра Разумкова.

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