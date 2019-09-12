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12 вересня • оновлено в 16:22
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Нардеп обирав яхту на засіданні Ради: відеофакт

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Народний депутат України від Полтавської області, член депутатської групи "За майбутнє" Юрій Шаповалов обирав собі яхту для круїзу просто під час засідання у Верховній Раді.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Всеволод Філімоненко (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Нардеп Юрій Шаповалов

Нардеп Юрій Шаповалов

Скріншот відео

Судячи з відео, зазначає він, вартість елітної послуги, якою хоче скористатися Шаповалов, становить $12 тисяч.

"Таке ставлення до відпочинку підкреслює робочий характер парламентаря. Не дарма віддає всього себе праці на благо українців", – із сарказмом наголосив журналіст.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нардепка від "Слуги народу" Олена Криворучкіна вела романтичну бесіду в месенджері одразу після ухвалення закону про скасування депутатської недоторканності. Криворучкіна переписувалася з людиною, яка у неї в телефоні записана як "Коханий".

Пізніше вона пояснила, що переписувалася під час перерви і порадила журналістам не заздрити її особистому життю.

А народний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький зганьбився лайливою перепискою про те, хто очолить МОЗ під час пленарного засідання парламенту.

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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