В Україні запропонували навести лад із Первомайськами

В Україні після проведення декомунізації залишилося кілька населених пунктів, що отримали свою назву на честь свята 1 травня, які теж необхідно перейменувати.

Про це в ефірі ObozTV заявив народний депутат від фракції "Народний фронт" Олександр Кірш.

За словами нардепа, в Україні "з Первомайськами непорядок".

"У Харківській області теж є місто з такою назвою, звичайно, це комуністична назва і перейменувати треба", - наголосив він.

Як зазначив депутат, у таких маленьких містах урізані бюджети, тому у них банально немає грошей на перейменування і заміну табличок.

"Тому якщо б був не тільки закон про декомунізацію, а й кошти на це, то, безумовно, ми б залишилися без цих "первомайських" назв, які потрапляють під закон про декомунізацію", - додав Кірш.

Як повідомляв ObozTV, нардеп Олександр Кірш також прояснив ситуацію щодо перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей в рамках закону про декомунізацію.