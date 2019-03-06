Нардеп БПП програв суд Гриценку

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олександр Бригинець програв суд лідеру "Громадянської позиції" Анатолію Гриценку.

Бригинець поширив недостовірну інформацію щодо Гриценка щодо нібито розпродажу озброєнь та військової техніки, пише кандидат у президенти у Facebook.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Тепер нардеп повинен її публічно спростувати та ще й сплатити на користь лідера "Громадянської позиції" 1409,60 грн судового збору.

"На рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 28 січня ц.р. Бригинець спробував подати апеляційну скаргу, але не вдалося — скаргу йому повернули без розгляду. Рішення суду набрало законної сили і має бути виконане. Виконавчі листи перед вами", — написав Гриценко і опублікував документи.

Facebook Анатолія Гриценка

Facebook Анатолія Гриценка

Facebook Анатолія Гриценка

Facebook Анатолія Гриценка

Facebook Анатолія Гриценка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко запросив на дебати ключових кандидатів у президенти.

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