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Нардеп БПП програв суд Гриценку

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Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олександр Бригинець програв суд лідеру "Громадянської позиції" Анатолію Гриценку.

Бригинець поширив недостовірну інформацію щодо Гриценка щодо нібито розпродажу озброєнь та військової техніки, пише кандидат у президенти у Facebook.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Тепер нардеп повинен її публічно спростувати та ще й сплатити на користь лідера "Громадянської позиції" 1409,60 грн судового збору.

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"На рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 28 січня ц.р. Бригинець спробував подати апеляційну скаргу, але не вдалося — скаргу йому повернули без розгляду. Рішення суду набрало законної сили і має бути виконане. Виконавчі листи перед вами", — написав Гриценко і опублікував документи.

Нардеп БПП програв суд Гриценку

Facebook Анатолія Гриценка

Нардеп БПП програв суд Гриценку

Facebook Анатолія Гриценка

Нардеп БПП програв суд Гриценку

Facebook Анатолія Гриценка

Нардеп БПП програв суд Гриценку

Facebook Анатолія Гриценка

Нардеп БПП програв суд Гриценку

Facebook Анатолія Гриценка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко запросив на дебати ключових кандидатів у президенти.

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Особи
Анатолій ГриценкоОлександр Бригинець
Тег
Громадянська позиція
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
"Бригинец попытался подать апелляционную жалобу, но не удалось — жалобу ему вернули без рассмотрения." Типа не успел подать апелляцию (28.01.решение суда, а сегодня новость - вернули)?. Нельзя же просто согласиться, что соврал.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Решением суда это распространенное мнение о Гриценко не изменить.
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
Модераторы почему нельзя оставлять коменты на статьи о Тимошенко??? Так много заплатила ???
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