Напівкроків мало: в Раді знову виступили за візовий режим з РФ

Україна не повинна робити умовні напівкроки щодо Росії, закриваючи залізничне сполучення між країнами, оскільки Київ і Москва де-факто перебувають в стані війни.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив народний депутат України від Радикальної партії Юрій Чижмарь, наголосивши, що Україна повинна вводити ті "режими співіснування двох країн, які і передбачає стан війни".

"Якщо ми не будемо правдивими в тій ситуації, в якій опинилася країна, і будемо робити напівкроки, то, з одного боку, ми розбалансуємо своє населення, тому що воно не буде розуміти, де ми живемо. А з іншого боку, ми не будемо мати тверду позицію в міжнародних інститутах, де ми захищаємо країну", - зазначив нардеп.

Також він підкреслив, що підтримує введення візового режиму для російських громадян.

"Я не заперечую, щоб російські художники і люди, які мають бізнес в Україні, їздили в Україну. Але вони повинні заздалегідь знати, що якщо вони їдуть, то повинні отримати візу. Тому що не може прикордонник за 5 хвилин оцінити, людина їде з добрими чи поганими намірами, чи є він в певних списках, є відносно нього заперечення з боку різних правоохоронних органів щодо в'їзду в Україну, чи не числиться він в певних терористичних або інших організаціях. Треба все це звірити", - вважає Чижмарь.

Нагадаємо, ще в кінці 2017 року більшість громадян України не підтримували візовий режим з РФ.

При цьому напередодні міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував нові обмеження в транспортному сполученні з Росією.

Також відзначимо, що російська залізниця (РЖД) з 11 грудня 2017 року повністю перевели пасажирські потяги далекого прямування на новий залізничний обхід України.