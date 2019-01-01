Напад в Манчестері: інцидент, пов'язаний з тероризмом

У новорічну ніч в Манчестері 25-річний чоловік поранив ножем трьох людей, зокрема співробітника транспортної поліції.Напад на станції "Вікторія" в Манчестері у новорічну ніч названий слідчими "інцидентом, пов'язаним з тероризмом". Водночас затриманий 25-річний нападник за підозрою у замаху на вбивство. На місці події знайдені два ножі, поліція провела обшук в одному з районів на півночі міста, повідомляє у вівторок, 1 січня, телеканал Sky News.

Після атаки трьох поранених, серед яких співробітник британської транспортної поліції, у важкому стані доставили в лікарню. Їхні поранення не є небезпечними для життя.

Мотиви злочинця і його громадянство встановлюються.

Станція "Вікторія" - великий транспортний вузол міста, там розташовані залізничний вокзал та станція метро.

У червні 2018 року у МВС Великобританії попередили, що загроза терактів з боку ісламістів у Сполученому Королівстві "зберігатиметься на нинішньому підвищеному рівні" ще щонайменше два роки.