Напад на Порошенка: опублікований текст постанови про допит Труби

У мережі з'явився повний текст постанови Шевченківського райсуду Києва про допит директора ДБР Романа Труби та юриста Андрія Портнова.

Документ опублікував у своєму блозі на "УП" адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань. Допит стосується нападу на Порошенка біля Державного бюро розслідувань 25 липня.

"Як бачимо, слідчий Національної поліції хотів розслідувати напад на п'ятого президента України як звичайне хуліганство, а тому намагався уникнути необхідності допитати осіб, які своїми діями якщо не організували напад, то активно йому сприяли", — написав Головань, додавши фото постанови.

Роман Труба

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У документі йдеться: суд визнав, що "допит Труби і Портнова необхідний для встановлення об'єктивної істини та правильної кваліфікації скоєного кримінального злочину, який трапився 25.07.2019 року приблизно о 17 год. 00 хв. біля будівлі ДБР, розташованої у Києві по вул. С. Петлюри, 15".

Постанова суду про допит Романа Труби

Постанова суду про допит Романа Труби

Постанова суду про допит Романа Труби

Постанова суду про допит Романа Труби

Зазначимо, що раніше адвокат Порошенка, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головань заявив, що директора ГБР Романа Трубу допитають у суді.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 25 липня четверо невідомих напали на автомобіль п'ятого президента України Петра Порошенка. Вони спровокували бійку з охороною, після чого втекли. За словами очевидців, один провокатор застрибнув на автомобіль лідера партії "ЄС", ще троє спільників "прикривали" його.

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