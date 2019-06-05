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"Намацує грань": загострення на Донбасі пов'язали із Зеленським і новим "Мінськом"

1.4тЧитати матеріал російською

Загострення ситуації на Донбасі 4-5 червня – це спроба Росії натиснути на Тристоронню контактну групу, яка зібралася в Мінську.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив військовий експерт, генерал-лейтенант і ветеран розвідки Василь Богдан. Він також не виключив, що ескалація на фронті пов'язана із зустріччю президента України Володимира Зеленського з генсеком НАТО, яка відбулася 4 червня в Брюсселі.

"Звичайно, заява президента в Брюсселі про незмінність євроатлантичного курсу України хвилює Москву і не відповідає їхнім інтересам. З цієї причини ескалація на фронті, загибель вчора трьох військових, патріотів", – зазначив Богдан.

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Він вважає, що президент РФ Володимир Путін зараз намагається силовими методами натиснути на нове керівництво України, щоб змусити його піти на односторонні поступки.

"Йде атака з метою випробування на міцність нової влади, нового президента. Наскільки далеко можна зайти, де ця грань, червона межа, за яку Україна не піде", – розповів генерал-лейтенант.

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За словами Богдана, поки складно прогнозувати результати переговорів у Мінську.

"Основні питання – обмін військовополоненими і стабільне припинення вогню. Але те, що ми зараз спостерігаємо на східному фронті – це просто спроба натиснути і на роботу цієї тристоронньої групи", – пояснив він.

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Також експерт виступив за те, щоб залучити до "нормандського формату" представників США і Великобританії.

"Потрібно терміново відновлювати "нормандський формат", і залучати до нього інших суб'єктів Будапештського меморандуму – США і Великобританію. Вони обіцяли, вони – гаранти нашої безпеки. Нехай виконують свої зобов'язання перед Україною", – підкреслив він.

Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму в контактну групу

Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму в контактну групу

president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявив про готовність вести переговори з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зі свого боку Столтенберг підтвердив збереження перспективи вступу України в Альянс при президенті Зеленський.

4 червня збройні формування Російської Федерації в зоні проведення ООС на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Загинули троє українських військовослужбовців, ще троє отримали поранення.

5 червні в Мінську почалися перші після президентських виборів в Україні переговори Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Українську делегацію очолив другий президент України Леонід Кучма.

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Теми
Ефіри Oboz TVПряма трансляціяМирні переговори в Мінську
Особи
Василь БогданЛеонід КучмаВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Україна
Теги
переговори щодо ДонбасуООСНАТО
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