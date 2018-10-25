"Намалювали страшилки": Білорусь огризнулася на заяву України

Міністерство закордонних справ Білорусі розкритикувало заяву глави МЗС України Павла Клімкіна про небезпеку перебування українців на території цієї країни.

Прес-секретар білоруського зовнішньополітичного відомства Анатолій Глаз назвав його "небилицею", передає "Інтерфакс-Україна".

"Немає сенсу коментувати цю, м'яко кажучи, небилицю. Давайте запитаємо у 160 тис. українських біженців, які прибули в нашу країну, де їм безпечніше жити. Або у 1,5 млн українських громадян, які відвідали Білорусь", — зазначив він.

За словами Глаза, у нього складається враження, що українські колеги перебудувалися на мислення винятково військовими категоріями, зокрема й щодо свого найближчого сусіда.

Він нагадав, що "буквально вчора у Відні вони намалювали страшилки про танкові армади, нападників на Україну з території Білорусі". "Наш президент неодноразово говорив, що звідси їх можуть окупувати тільки армади білоруських тракторів і комбайнів", — підкреслив Глаз.

Крім того, посол України в Білорусі Ігор Кизим охарактеризував слова Клімкіна як "дипломатичний вираз".

"По-моєму, він сказав, що потенційно небезпечно перебувати на території Білорусі. Це м'який дипломатичний вираз. Але, в той же час, він сказав, що стосується політичних, економічних, культурних відносин, — у нас все чудово. Тому тут не треба висмикувати фрази з контексту", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську був затриманий українець Павло Шаройко. У квартирі, де він проживає із сім'єю, був проведений обшук. Міноборони України заявило, мовляв, існує інформація про те, що Шаройко нібито є шпигуном — не відповідає дійсності.

У травні 2018 року Верховний суд Білорусі виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі на вісім років.