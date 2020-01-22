"Нам не однаково!" Порошенко зворушливо привітав із Днем соборності

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав співвітчизників із Днем соборності України, який приурочений до Акту Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки у 1919 році.

У відеозверненні, викладеному на його сторінці у Facebook, Порошенко нагадав рядки із вірша Тараса Шевченка "Та не однаково мені...", флешмобом із якими українці відреагували на заклик президента Володимира Зеленського "Яка різниця?" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Та не однаково мені, // як Україну злії люде // присплять, лукаві, і в огні // Її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені", – нагадав поезію Порошенко.

Петро Порошенко привітав українців із Днем соборності

Нардеп наголосив, що українцям не однаково, якою мовою розмовляти, які пам'ятники зводити, до якої церкви ходити.

Нам не однаково, яка мова, тому що українська об’єднує і консолідує. Що не заважає нам поважати і тих співвітчизників, які говорять російською, кримськотатарською, іншими мовами. Це їхнє беззаперечне право.

Нам не однаково, які пам'ятники. Як не було байдуже німцям, коли вони знесли численні пам'ятники Гітлеру. Ми очистили нашу карту від комуністичних ідолів. Місцеві громади тепер самі вирішують, як називати вулиці і кому зводити монументи.

Нам не однаково, яка церква, і тому ми вибороли Томос. Ми розуміємо, що РПЦ в Україні не просто конфесія, а інструмент геополітичного впливу Росії. Але громадяни вільні обирати свій шлях до Бога. Навіть якщо для когось він і досі пролягає, на жаль, через Москву.

Більшості українців не однаково, вступимо ми до НАТО чи сповземо у Ташкентський пакт… Будемо частиною Європи чи повернемося до сфери російського впливу.

Хороші дороги по всій країні – це, безумовно, важливо. Але нації цементуються не асфальтом, а спільними цінностями, – сказав Порошенко.

Він зазначив, що Путін, намагаючись розсварити українців у 2014 році, домігся лише зворотного.

"Так, говоримо різними мовами. Так, ходимо до різних церков. Так, часом і місцями по-різному дивимося на історію. Але об'єднані ми в єдину українську політичну націю відчуттям патріотизму, любові до України і спільним європейським майбутнім.

Дорогі українці!

Вітаю вас із Днем соборності від себе особисто і від усієї команди "Європейської солідарності".

Слава Україні!", – підсумував Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, У 2020 році виповнюється 101 рік від дня, коли Україна об'єдналася після кількох століть існування окремо.

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