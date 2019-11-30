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1 грудня • оновлено в 06:14
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"Наліпимо на лобі!" Звіробій виступила з жорстким зверненням до Зеленського

43.7т
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Волонтерка Маруся Звіробій виступила з новою різкою заявою проти президента Володимира Зеленського.

Так, жінка обновила аватарку на Facebook, додавши напис в стилістиці "Зе-команди" – "ЗвіробійСЯ!"

"Потішна заставочка. Наша земля – наш порядок! Не російський! Донбас наш! Крим наш! Прості речі. Українська влада повинна мати такий же напрямок не на словах, а на ділі. Інакше цю наліпочку на лобі вам наліпимо!" – написала вона.

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Зеленський і Звіробій

Зеленський і Звіробій

Як писав OBOZREVATEL, раніше Маруся Звіробій і нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина зробили скандальну заяву про президента Володимира Зеленського, натякнувши, що його можуть вбити. Потім були заведені кримінальні провадження з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

Нещодавно Звіробій поскаржилася на нібито переслідування людей, незгодних з політикою Зеленського. Також вона звинуватила президента в тому, що він нібито буде здавати інтереси України.

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Особи
Володимир Зеленський Маруся Звіробій
Місце
Україна
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Santi Amonito
Santi Amonito
А к "налипочке" - еще зелёнкой отметим, чтобы "заметней" было....
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0
1
Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Какой же это зверобой? Вас обманывают! Присмотритесь повнимательнее. Это ведь зверогёрл!
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4
2
Вьюникова Наталия
Вьюникова Наталия
Она вообще не больна на голову???)
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8
2

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