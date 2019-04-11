Наказу не було: Степанов зробив несподівану заяву про скандал зі звільненням

Глава Одеської облдержадміністрації Максим Степанов заявив, що чинний президент України Петро Порошенко не наказував йому фальсифікувати результати виборів-2019.

Про це він заявив у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу". Однак, Степанов наголосив, що пов'язує своє скандальне звільнення з посади саме з підсумками голосування в області.

Так, на початку виступу губернатора Порошенко запитав: "Можна я почую, щоб пан Максим мені сказав, що він не виконав мій наказ про підтасовування на виборах?"

"Ні, я такого ніколи не говорив, пане президенте. Я пов'язую моє звільнення виключно з результатами виборів першого туру, але будь-яких інших підстав для свого звільнення я не бачу", – відповів він.

Відзначимо, в ефірі ток-шоу Порошенко розповів Степанову, за що його звільнив. Глава України стверджує, що це не пов'язано з результатами виборів у першому турі в Одеській області.

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше Максим Степанов яскраво відреагував на рішення президента України Петра Порошенка звільнити його з посади.

Він відмовився підписати заяву за власним бажанням, яку йому надав Порошенко, сказавши, що не розуміє підстав для звільнення.

Пізніше губернатор зазначив, що не планує судитися з Порошенком щодо своєї відставки.

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