Найвідоміший корупціонер України Фукс дав настанови новій Раді

Путінський олігарх Павло Фукс, який перебрався в Україну, вирішив дати десять порад новій Верховній Раді.

Своїми настановами для неї одіозний мільярдер, замішаний у низці корупційних скандалів, поділився на особистому Telegram-каналі.

"Верховна Рада оновиться майже до невпізнання. Можна говорити не просто про партію-переможницю, а про нову правлячу партію. Чим більше влади – тим більше відповідальності. Чого всі чекають від парламенту? Економічного зростання в країні. Минуле скликання Ради декларувало багато антикорупційних ініціатив. Фактично модель звучала так: через боротьбу з корупцією – до економічного зростання. Не вийшло. Сьогодні боротьбу з корупцією потрібно припинити політизувати, віддавши на відкуп спеціалізованим органам. Їх достатньо. А законодавчий орган має сформувати сильний уряд. І далі втілювати програму економічного зростання", – написав Фукс, який сам не гребує наживатися на Україні.

Крім того, він запропонував новому парламенту зайнятися дієвими реформами. Особливої уваги Фукс зажадав для медичної реформи, освіти, змін пенсійної реформи та в соціальній сфері. Олігарх поклав надії на "молодих хлопців", які балотувалися за мажоритарними округами.

"Відповіді на питання регіонів. Децентралізація. Локалізація податкових зборів. Зрештою, є Донбас і Крим. Усі чекають рішень. Посил бізнесу. Зауважте, в цій Раді набагато менше великого бізнесу, ніж раніше. Нові люди в парламенті повинні подбати про головне – щоб правила були однаковими для всіх", – продовжив роздавати поради топкорупціонер, очевидно, намагаючись задобрити нову владу України.

Павло Фукс Vse.Media

Крім усього, Фукс вважає за потрібне радити Верховній Раді не грати на протиріччях країни, назвавши такий підхід повторенням стилю "лебідь, рак і щука".

"Скликання може вийти різко поляризованим за ідеологіями. Однак завжди важливо пам'ятати: сьогодні є загальний зовнішній ворог. Не можна роз'єднувати Україну", – пише путінський олігарх, намагаючись зобразити із себе патріота.

У своєму популістському пості він також зробив гучну заяву про необхідність створення Industry 4.0, оскільки "у Верховній Раді засідають не старці", а також про український культурний та інформаційний продукт.

Підсумовуючи, скандальний оліграх-корупціонер вирішив дати Раді "рецепт" успішності, в якому він намагався показати себе як головного охоронця моралі й закону.

"Законність рішень. Простіше кажучи, не ганьбитися кнопкодавством. Не ламати через коліно регламент. Підвищити довіру до Верховної Ради. Потрібен правильний баланс між гілками влади. І головне – дієвість. Найголовніше – робота, спрямована на капіталізацію країни. Бізнес чекає цих сигналів", – пафосно підсумував Фукс.

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