Министр обороны Андрей Таран наградил представителя Оппозиционного блока Вилкула знаком отличия, какие выводы можно сделать?

1. Министр не понимает, что такое награждение оскорбляет всех волонтеров, заслуживших такие же знаки отличия с 2014-го года. Он девальвирует свою собственную ведомственную награду.

2. Министр не понимает политическое значение своих действий - он уравнял в заслугах волонтеров с представителем пророссийской партии, которая распространяла и распространяет пораженческие настроения.

3. Министр не сделал никаких пояснений своих действий - он не считает нужным что-либо объяснять обществу и армии, а значит не понимает смысл коммуникации и работы с общественностью во время войны.

4. В окружении министра нет ни одного человека с характером, который бы объяснил ему, что он совершил непозволительную ошибку, и обязан ее прокомментировать.

5. Верховный главнокомандующий не контролирует действия своего министра обороны и также не понимает значение этой ошибки. А значит награждение Вилкула не ошибка - а системная политика. Очень вредная для страны во время войны. А системная политика приведет и к другим не менее позорным ситуациям в будущем.

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