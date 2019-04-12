''Надійшла відповідь'': Гриценко відреагував на кримінальну справу в Росії

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко вважає кримінальну справу, відкриту проти нього в Росії, відповіддю на його недавнє висловлювання на адресу країни-агресора.

Про свою першу реакцію на дії Слідчого комітету РФ політик розповів в ефірі ObozTV. За словами Гриценка, він не отримував жодних офіційних повідомлень з РФ щодо цієї справи.

"Як казав класик – значить, вірною дорогою йдемо, товариші, якщо ворог-агресор бачить у мені проблему. Я вважаю, що це абсолютно політична історія, яка не має відношення ані до тероризму, ані до юриспруденції", – заявив він.

Політик пояснив кримінальну справу своєю позицією по Криму і Донбасу: "Це не громадянська війна, не внутрішній конфлікт – це російська агресія. Напередодні, виступаючи на форумі з безпеки, я сказав, що це акт міжнародного кримінального злочину, і за нього треба буде відповідати. Буквально наступного дня виходить таке повідомлення з боку Росії. "Отвєтка" прийшла".

Гриценко припустив, що в Росії йому винесуть заочний вирок.

"Очевидно, мене засудять, як і хочуть. У них "найгуманніший і справедливий" Басманний суд, як у нас Печерський суд", – зазначив він.

За інформацією політика, в міжнародному розшуку він поки не значиться.

"Коли були такі самі спроби обмежити переміщення по світу громадян України так само безпідставно, то Інтерпол брав до уваги те, що це політизація на тлі війни. Знімали з розшуку того ж Арсенія Яценюка, Антона Геращенка або інших, кого Росія таким чином засуджувала. Вочевидь, тут та ж сама історія", – заявив лідер партії "Громадянська позиція".

Також Гриценко повідомив, що востаннє був у Росії в 2005 році, і не збирається приїжджати туди знову.

dpchas.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії Слідчий комітет оголосив у розшук колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території РФ.

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