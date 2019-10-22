Идиотом недели в этот раз оказался опять "Квартал 95" со своей идиотической песней, где это стадо ублюдков радуется тому, что у Гонтаревой сгорел дом.

Вы гребаное, тупорылое стадо идиотов, вы так и не поняли, что фашизм в стране начинается именно с того, когда стадо убдюдков начинает рукоплескать и счастливо подпрыгивать от того, что у кого-то из соседей сгорел дом.

Новини Ребята из Квартала перестали видеть берега и чувствовать почву под ногами

После этого вас собирают в кучи и указывают кого бить: евреев, грузинов, цыган, русских, украинцев. Фашизм начинается с радостной песни о том, как классно сгорел дом соседа.

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