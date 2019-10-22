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22 жовтня • оновлено в 16:19
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Сергій Поярков
Сергій Поярков
Український художник, телеведучий та блогер Всі статті автора

Над Бабьим Яром еще посмейтесь, убл*дки

3.1т Читати матеріал російською

Идиотом недели в этот раз оказался опять "Квартал 95" со своей идиотической песней, где это стадо ублюдков радуется тому, что у Гонтаревой сгорел дом.

Вы гребаное, тупорылое стадо идиотов, вы так и не поняли, что фашизм в стране начинается именно с того, когда стадо убдюдков начинает рукоплескать и счастливо подпрыгивать от того, что у кого-то из соседей сгорел дом.

Новини
Ребята из Квартала перестали видеть берега и чувствовать почву под ногами

После этого вас собирают в кучи и указывают кого бить: евреев, грузинов, цыган, русских, украинцев. Фашизм начинается с радостной песни о том, как классно сгорел дом соседа.

Далее смотрите на видео:

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Автор
Сергій Поярков Сергій Поярков
Місце
Україна
Тег
Квартал 95
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
Так им же, вроде, бабла хватает. Зачем радоваться чужой беде? Может не доплачивают?
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Шевченко Глеб
Шевченко Глеб
Сосед с горящей хатой - это поярков? Вот кто главный клоун и фрик Украины. Сосед, оказывается, Гонтаревой..
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
еще один ,работяга..
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